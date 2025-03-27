ФСБ планувала підірвати свого агента разом з вибухівкою біля ТЦК – СБУ
Служба безпеки України затримала агента спецслужб Росії, якого окупанти намагалися використати для теракту біля Херсонського територіального центру комплектування, дистанційно підірвавши вибухівку разом із виконавцем.
Джерело: СБУ в Черкаській області, Офіс генпрокурора
Дослівно: "Служба безпеки зірвала ще одну спробу ФСБ здійснити теракт в Україні. За результатами спецоперації затримано російського агента, який готував вибух біля ТЦК у Херсоні".
Деталі: За інформацією СБУ, за завданням спецслужби РФ, зловмисник мав залишити сумку з вибухівкою біля адмінбудівлі, після чого його планували дистанційно підірвати разом із пристроєм.
Як повідомили в Офісі генпрокурора, виконавцем виявився безробітний мешканець Черкас, якого ФСБ завербувала через Телеграм-канали з пошуку "швидких" заробітків на початку березня 2025 року.
Перед відправленням у Херсон він виконував "тестові завдання" на Черкащині, зокрема підпалював об’єкти "Укрзалізниці".
СБУ затримала злочинця на місці запланованого теракту. Його взяли під варту та оголосили про підозру у диверсії та замаху на вчинення теракту в умовах воєнного стану. Зловмиснику загрожує довічне ув'язнення.
Нагадаємо:
- 21 березня У Тернополі правоохоронці затримали 14-річну школярку, яку окупанти завербували для теракту біля райвідділу поліції, шантажуючи її та погрожуючи публікацією відвертих фото в інтернет.
- 26 березня Служба безпеки попередила подвійний теракт біля ТЦК у Тернополі, який готувала завербована спецслужбами РФ пара співмешканців з Полтавщини.