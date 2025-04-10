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Атака на Київ ворожих БпЛА: є попередні дані про пожежу і руйнування

Ольга Глущенко Четвер, 10 квітня 2025, 00:04
Атака на Київ ворожих БпЛА: є попередні дані про пожежу і руйнування
ілюстративне фото: ДСНС

За хвилину до опівночі 10 квітня стало відомо про роботу ППО у столиці України, пізніше повідомили про пожежу внаслідок атаки дронів, руйнування і заблоковану людину.

Джерело: КМВА, керівник КМВА Тимур Ткаченко

Деталі: Повітряну тривогу в Києві оголосили о 23:34 9 квітня через загрозу ударних БпЛА.

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КМВА закликала киян пройти до найближчих укриттів і залишатися там до завершення тривоги.

Оновлено: За попередніми даними Ткаченка, внаслідок падіння уламків збитого БпЛА зафіксовано займання в нежитловій забудові в Голосіївському районі.

Пізніше Ткаченко додав, що в Дарницькому районі внаслідок падіння уламків зруйновано приватну будівлю.

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Пряма мова Ткаченка: "Попередньо заблокована людина".

КиївППОбезпілотникиросійсько-українська війна
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