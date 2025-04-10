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Атака на Киев вражеских БпЛА: есть предварительные данные о пожаре и разрушении

Ольга ГлущенкоЧетверг, 10 апреля 2025, 00:04
Атака на Киев вражеских БпЛА: есть предварительные данные о пожаре и разрушении
иллюстративное фото: ГСЧС

За минуту до полуночи 10 апреля стало известно о работе ПВО в столице Украины, позже сообщили о пожаре в результате атаки дронов, разрушение и заблокированного человека.

Источник: КГВА, руководитель КГВА Тимур Ткаченко

Детали: Воздушная тревога в Киеве была объявлена ​​в 23:34 9 апреля из-за угрозы ударных БпЛА.

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КГВА призвала киевлян пройти к ближайшим укрытиям и оставаться там до завершения тревоги.

Обновлено: По предварительным данным Ткаченко, в результате падения обломков сбитого БпЛА зафиксировано возгорание в нежилой застройке в Голосеевском районе.

Позже Ткаченко добавил, что в Дарницком районе в результате падения обломков разрушено частное здание.

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Прямая речь Ткаченко: "Предварительно заблокированн человек".

КиевПВОбеспилотникироссийско-украинская война
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