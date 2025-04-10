Атака на Киев вражеских БпЛА: есть предварительные данные о пожаре и разрушении
Четверг, 10 апреля 2025, 00:04
За минуту до полуночи 10 апреля стало известно о работе ПВО в столице Украины, позже сообщили о пожаре в результате атаки дронов, разрушение и заблокированного человека.
Источник: КГВА, руководитель КГВА Тимур Ткаченко
Детали: Воздушная тревога в Киеве была объявлена в 23:34 9 апреля из-за угрозы ударных БпЛА.
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КГВА призвала киевлян пройти к ближайшим укрытиям и оставаться там до завершения тревоги.
Обновлено: По предварительным данным Ткаченко, в результате падения обломков сбитого БпЛА зафиксировано возгорание в нежилой застройке в Голосеевском районе.
Позже Ткаченко добавил, что в Дарницком районе в результате падения обломков разрушено частное здание.
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Прямая речь Ткаченко: "Предварительно заблокированн человек".