Атака на Киев вражеских БпЛА: есть предварительные данные о пожаре и разрушении

За минуту до полуночи 10 апреля стало известно о работе ПВО в столице Украины, позже сообщили о пожаре в результате атаки дронов, разрушение и заблокированного человека.

Источник: КГВА, руководитель КГВА Тимур Ткаченко

Детали: Воздушная тревога в Киеве была объявлена ​​в 23:34 9 апреля из-за угрозы ударных БпЛА.

Реклама:

КГВА призвала киевлян пройти к ближайшим укрытиям и оставаться там до завершения тревоги.

Обновлено: По предварительным данным Ткаченко, в результате падения обломков сбитого БпЛА зафиксировано возгорание в нежилой застройке в Голосеевском районе.

Позже Ткаченко добавил, что в Дарницком районе в результате падения обломков разрушено частное здание.

РЕКЛАМА:

Прямая речь Ткаченко: "Предварительно заблокированн человек".