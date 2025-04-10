Зросла кількість загиблих через обвал даху в нічному клубі Домінікани

Понад сто людей загинули у столиці Домініканської Республіки внаслідок обвалу даху популярного нічного клубу.

Джерело: CNN

Деталі: Видання зазначає, що це стало однією з найбільш смертоносних трагедій у країні за десятиліття.

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За даними Хуана Мануеля Мендеса, директора Оперативного центру з надзвичайних ситуацій, загинули щонайменше 124 людини, у тому числі двоє колишніх гравців Вищої бейсбольної ліги.

Точну кількість постраждалих офіційні особи ще не оприлюднили, а Мендес сказав, що вдалося врятувати 145 людей.

Також невідомо, скільки осіб вважаються зниклими безвісти, і в середу рятувальники заявили, що припинять рятувальні роботи після того, як витягнуть з-під завалів ще 20 тіл. Багато тіл ще належить ідентифікувати.

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У публікації додають, що причина обвалу даху наразі невідома.

Що передувало: Повідомлялося, що у столиці Домініканської Республіки Санто-Домінго обвалився дах нічного клубу під час концерту, внаслідок чого загинули щонайменше 98 осіб.