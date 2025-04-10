Возросло количество погибших из-за обрушения крыши в ночном клубе Доминиканы

Более ста человек погибли в столице Доминиканской Республики в результате обрушения крыши популярного ночного клуба.

Источник: CNN

Детали: Издание отмечает, что это явилось одной из самых смертоносных трагедий в стране за десятилетие.

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По данным Хуана Мануэля Мендеса, директора Оперативного центра по чрезвычайным ситуациям, погибли по меньшей мере 124 человека, в том числе двое бывших игроков Высшей бейсбольной лиги.

Точное количество пострадавших официальных лиц еще не обнародовали, а Мендес сказал, что удалось спасти 145 человек.

Также неизвестно, сколько человек числятся пропавшими без вести, и в среду спасатели заявили, что прекратят спасательные работы после того, как извлекут из-под завалов еще 20 тел. Многие тела еще предстоит идентифицировать.

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В публикации добавляют, что причина обрушения крыши пока неизвестна.

Что предшествовало: Сообщалось, что в столице Доминиканской Республики Санто-Доминго обвалилась крыша ночного клуба во время концерта, в результате чего погибли по меньшей мере 98 человек.