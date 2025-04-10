Трамп після підвищення тарифів проти Китаю до 125%: Сі "мій друг, я би зустрівся з ним"

Президент США Дональд Трамп заявив про готовність зустрітися з главою Китаю Сі Цзіньпіном для врегулювання ескалації в торговельній війні між двома країнами і назвав китайського лідера "другом".

Джерело: Трамп у середу в Білому домі, цитує "Укрінформ"

Пряма мова Трапма у відповідь на запитання, чи розглядає він можливість телефонної розмови або зустрічі з китайським лідером: "О, звісно, він мій друг. Він мені подобається. Авжеж, я би зустрівся з ним".

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Деталі: Заява Трапма пролунала на тлі взаємних кроків США й Китаю, які впродовж кількох останніх днів оголошували про введення нових тарифів у відповідь на дії один одного.

Трамп сказав журналістам, що хотів би укласти угоди з іншими країнами, щоби "зробити добре" для США. За його словами, більшість із них також хочуть цього.

Що передувало: Трамп заявив, що розпорядився підвищити тарифи проти Китаю до 125%, "враховуючи неповагу, яку Китай продемонстрував до світових ринків".

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Передісторія:

Спершу Дональд Трамп оголосив про запровадження 54% тарифів на весь китайський імпорт до США – це найвищий показник з-поміж усіх іноземних держав.

У відповідь Китай оголосив, що з 10 квітня введе 34-відсоткові тарифи на весь імпорт зі США. Це обурило Трампа і він заявив, що запровадить додаткові тарифи у 50% проти Китаю, якщо той не скасує свої останні тарифні заходи.

Після цього Пекін підняв тарифи проти США до 84%.

За даними опитувань, понад 70% американців очікують зростання цін на більшість товарів внаслідок безпрецедентних тарифів, запроваджених президентом Дональдом Трампом.

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