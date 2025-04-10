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Трамп после повышения тарифов против Китая до 125%: Си "мой друг, я бы встретился с ним"

Ольга ГлущенкоЧетверг, 10 апреля 2025, 02:02
Трамп после повышения тарифов против Китая до 125%: Си мой друг, я бы встретился с ним
Трамп и Си. фото: Getty Images

Президент США Дональд Трамп заявил о готовности встретиться с главой Китая Си Цзиньпином для урегулирования эскалации в торговой войне между двумя странами и назвал китайского лидера "другом".

Источник: Трамп в среду в Белом доме, цитирует "Укринформ"

Прямая речь Трапма в ответ на вопрос, рассматривает ли он возможность телефонного разговора или встречи с китайским лидером: "О, конечно, он мой друг. Он мне нравится. Конечно, я бы встретился с ним".

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Детали: Заявление Трапма прозвучало на фоне взаимных шагов США и Китая, которые в течение нескольких последних дней объявляли о введении новых тарифов в ответ на действия друг друга.

Трамп сказал журналистам, что хотел бы заключить соглашения с другими странами, чтобы "сделать хорошо" для США. По его словам, большинство из них тоже хотят этого.

Что предшествовало: Трамп заявил, что распорядился повысить тарифы против Китая до 125%, "учитывая неуважение, которое Китай продемонстрировал к мировым рынкам".

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Предыстория:

  • Сначала Дональд Трамп объявил о введении 54% тарифов на весь китайский импорт в США – это самый высокий показатель среди всех иностранных государств.
  • В ответ Китай объявил, что с 10 апреля введет 34-процентные тарифы на весь импорт из США. Это возмутило Трампа и он заявил, что введет дополнительные тарифы в 50% против Китая, если тот не отменит свои последние тарифные меры.
  • После этого Пекин поднял тарифы против США до 84%.
  • По данным опросов, более 70% американцев ожидают роста цен на большинство товаров в результате беспрецедентных тарифов, введенных президентом Дональдом Трампом.

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ТрампКитайСША
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