DeepState повідомив про просування росіян на Донеччині

У ніч проти 10 квітня аналітичний проєкт DeepState оновив карту, повідомивши про просування росіян біля чотирьох населених пунктів Донецької області.

Джерело: DeepState

Дослівно: "Ворог просунувся біля Дружби, Розлива, Роздольного та в Надіївці".

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Що передувало: У ніч на понеділок DeepState повідомляв, що у районі Лиману на Донеччині російські війська продовжують просування. На окремих ділянках фронту окупанти досягають успіху.

Також аналітики проєкту вказували на просування російських окупаційних військ у трьох населених пунктах на сході України. Активність ворога зафіксовано на Куп’янському, Покровському та Новопавлівському напрямках.