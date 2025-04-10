DeepState сообщил о продвижении россиян в Донецкой области
Четверг, 10 апреля 2025, 02:30
В ночь на 10 апреля аналитический проект DeepState обновил карту, сообщив о продвижении россиян около четырех населенных пунктов Донецкой области.
Источник: DeepState
Дословно: "Враг продвинулся у Дружбы, Разлива, Раздольного и в Надеевке".
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Что предшествовало: В ночь на понедельник DeepState сообщал, что в районе Лимана в Донецкой области российские войска продолжают продвижение. На отдельных участках фронта оккупанты достигают успеха.