DeepState сообщил о продвижении россиян в Донецкой области

В ночь на 10 апреля аналитический проект DeepState обновил карту, сообщив о продвижении россиян около четырех населенных пунктов Донецкой области.

Источник: DeepState

Дословно: "Враг продвинулся у Дружбы, Разлива, Раздольного и в Надеевке".

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Что предшествовало: В ночь на понедельник DeepState сообщал, что в районе Лимана в Донецкой области российские войска продолжают продвижение. На отдельных участках фронта оккупанты достигают успеха.