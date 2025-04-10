У населених пунктах Донеччини з примусовою евакуацією залишається понад 250 дітей

У населених пунктах Донецької області, де запроваджена примусова евакуація дітей, ще залишаються 185 родин з 254 дітьми.

Джерело: в.о. начальника служби у справах дітей Донецької ОВА Юлія Рижакова, цитує "Укрінформ"

Пряма мова Рижакової: "Станом на сьогодні у дев’яти населених пунктах залишаються 254 дитини з 185 сімей, які підлягають евакуації у примусовий спосіб з батьками чи особами, які їх замінюють, та іншими законними представниками".

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Деталі: Причому чотири громади – Лиманська міська, Криворізька сільська, Добропільська міська та Дружківська міська – це ті нові громади, в яких був оголошений новий етап евакуації у примусовий спосіб. Ще три громади – Комарська, Шахівська сільські тергромади та Торецька міська - були раніше, і діти були з них вивезені, але потім повернулися з батьками.

Пряма мова Рижакової: "У Комарській сільській територіальній громаді залишається одна дитина в одній сім’ї, у Шахівській сільській територіальній громаді - чотири дитини у чотирьох сім’ях. Вони були евакуйовані, але повернулися. Також у Торецькій міській тергромаді виявлені (після повернення – ред.) п’ятеро дітей з чотирьох сімей".

Деталі: Вона додала, що за минулий тиждень з Донеччини було евакуйовано у примусовий спосіб 240 дітей з 200 сімей.