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В населенных пунктах Донетчины с принудительной эвакуацией остается более 250 детей

Ольга ГлущенкоЧетверг, 10 апреля 2025, 06:48
В населенных пунктах Донетчины с принудительной эвакуацией остается более 250 детей
иллюстративное фото из соцсетей

В населенных пунктах Донецкой области, где введена принудительная эвакуация детей, еще остаются 185 семей с 254 детьми.

Источник: и.о. начальника службы по делам детей Донецкой ОВА Юлия Рыжакова, цитирует "Укринформ"

Прямая речь Рыжаковой: "На сегодня в девяти населенных пунктах остаются 254 ребенка из 185 семей, подлежащих эвакуации принудительно с родителями или лицами, которые их заменяют, и другими законными представителями".

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Детали: Причем четыре громады – Лиманская городская, Криворожская сельская, Добропольская городская и Дружковская городская - это те новые громады, в которых был объявлен новый этап эвакуации принудительным способом. Еще три громады – Комарская, Шаховская сельские тергромады и Торецкая городская - были раньше, и дети были из них вывезены, но потом вернулись с родителями.

Прямая речь Рыжаковой: "В Комарской сельской территориальной громаде остается один ребенок в одной семье, в Шаховской сельской территориальной громаде – четыре ребенка в четырех семьях. Они были эвакуированы, но вернулись. Также в Торецкой городской тергромаде обнаружены (после возвращения – ред.) пятеро детей из четырех семей".

Детали: Она добавила, что за прошедшую неделю из Донецкой области было эвакуировано принудительно 240 детей из 200 семей.

Донецкая областьэвакуацияроссийско-украинская войнадети
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