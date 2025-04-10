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"Шахедна" атака на Миколаїв: 10 поранених, пошкоджено житлові будинки  

Ірина БалачукЧетвер, 10 квітня 2025, 07:24
Шахедна атака на Миколаїв: 10 поранених, пошкоджено житлові будинки  
Фото з Telegram ДСНС

Внаслідок падіння уламків збитих російських ударних безпілотників 10 мешканців Миколаєві дістали поранення, у місті пошкоджені житлові багатоповерхівки, адмінбудівля, десятки гаражів та авто.

Джерело: голова Миколаївської ОВА Віталій Кім в Telegram

Пряма мова очільника області: "10 квітня близько 02:45 ворог атакував обласний центр БпЛА типу "Shahed 131/136". Внаслідок падіння уламків та дії вибухової хвилі пошкоджено дев'ять багатоквартирних будинків, три автомобілі, 30 гаражів та адміністративна будівля. Крім того виникли пожежі в квартирі та на території гаражного кооперативу". 

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Фото ДСНС

Деталі: За його словами, пожежі оперативно ліквідували.

Внаслідок атаки 10 людей дістали поранення. Станом на ранок 29-ти річна жінка та 59-ти річний чоловік перебувають у лікарні у стані середньої тяжкості. 

 
Фото ДСНС

Оновлено: Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив, що інші 8 постраждалих отримали амбулаторну допомогу. 

 
Фото ОВА

Згодом Кім оприлюднив фото наслідків атаки "Шахедів" на Миколаїв. 

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Фото ОВА

На світлинах видно пошкоджені будинки, вигорілі квартири та знищені авто.  

 
Фото ОВА
 
Фото ОВА

"Комунальні служби працюють, надається допомога постраждалим", – повідомив Кім.

 
Фото ОВА

Передісторія:

Миколаївбезпілотникипожежа
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