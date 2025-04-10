"Шахедная" атака на Николаев: 10 раненых, повреждены жилые дома и гаражи  

В результате падения обломков сбитых российских ударных беспилотников 10 жителей Николаеве получили ранения, в городе повреждены жилые многоэтажки, админздание, десятки гаражей и авто.

Источник: глава Николаевской ОВА Виталий Ким в Telegram

Прямая речь главы области: "10 апреля около 02:45 враг атаковал областной центр БПЛА типа "Shahed 131/136". В результате падения обломков и действия взрывной волны повреждены девять многоквартирных домов, три автомобиля, 30 гаражей и административное здание. Кроме того, возникли пожары в квартире и на территории гаражного кооператива".

Реклама:

Фото ГСЧС

Детали: По его словам, пожары оперативно ликвидировали.

В результате атаки 10 человек получили ранения. По состоянию на утро 29-летняя женщина и 59-летний мужчина находятся в больнице в состоянии средней тяжести.

Фото ГСЧС

Обновлено: Мэр Николаева Александр Сенкевич сообщил, что остальные 8 пострадавших получили амбулаторную помощь.

РЕКЛАМА:

Фото ОВА

Впоследствии Ким обнародовал фото последствий атаки "Шахедов" на Николаев.

Фото ОВА

На фотографиях видно поврежденные дома, выгоревшие квартиры и уничтоженные авто.

Фото ОВА

Фото ОВА

"Коммунальные службы работают, оказывается помощь пострадавшим", – сообщил Ким.

Фото ОВА

Предыстория: