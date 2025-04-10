Підказало серце: Трамп розповів, чому раптом вирішив відкласти дію своїх тарифів

Американський президент Дональд Трамп заявив, що рішення про раптову зміну тарифної політики і відтермінування дії нових мит на 90 днів йшло "від серця" і прийняв він його без розмов з юристами.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Politico

Пряма мова Трампа: "Просто написав це. Ми не користувалися... у нас не було доступу до юристів... Ми написали це від серця. Це було написано від серця, і, гадаю, написано добре".

Реклама:

Деталі: Міністр торгівлі Говард Лутнік розповів, що Трамп написав своє повідомлення на TruthSocial разом із ним та міністром фінансів Скоттом Бессентом.

Також Трамп заявив, що "спостерігав за ринком облігацій".

"Я побачив учора ввечері, що людям стало трохи зле. Останні кілька днів усе виглядало досить похмуро – а потім, здається, це став найбільший день в історії фінансів. Це доволі значна зміна", – сказав Трамп і вже традиційно наголосив, що "жоден інший президент" не зробив би того, що зробив він.

РЕКЛАМА:

Передісторія:

9 квітня Трамп заявив, що на 90 днів призупиняє дію оголошених ним безпрецедентних тарифів щодо більшості країн світу – без чіткої конкретики, на кого саме і як буде поширюватися це рішення.

Одночасно Трамп заявив про "негайне" підвищення тарифної ставки щодо Китаю до 125%.

Перед тим президент США заявив, що нібито після підвищення тарифів низка країн стали дзвонити йому і "цілувати його в дупу", щоб тільки спробувати укласти торгову угоду.

Читайте також: Американське самогубство: як Дональд Трамп змінив світ, знищивши єдність Заходу