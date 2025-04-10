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Підказало серце: Трамп розповів, чому раптом вирішив відкласти дію своїх тарифів

Уляна Кричковська, Ірина БалачукЧетвер, 10 квітня 2025, 07:45
Підказало серце: Трамп розповів, чому раптом вирішив відкласти дію своїх тарифів
Президент США Дональд Трамп. Фото з Facebook

Американський президент Дональд Трамп заявив, що рішення про раптову зміну тарифної політики і відтермінування дії нових мит на 90 днів йшло "від серця" і прийняв він його без розмов з юристами.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Politico  

Пряма мова Трампа: "Просто написав це. Ми не користувалися... у нас не було доступу до юристів... Ми написали це від серця. Це було написано від серця, і, гадаю, написано добре".

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Деталі: Міністр торгівлі Говард Лутнік розповів, що Трамп написав своє повідомлення на TruthSocial разом із ним та міністром фінансів Скоттом Бессентом. 

Також Трамп заявив, що "спостерігав за ринком облігацій".

"Я побачив учора ввечері, що людям стало трохи зле. Останні кілька днів усе виглядало досить похмуро – а потім, здається, це став найбільший день в історії фінансів. Це доволі значна зміна", – сказав Трамп і вже традиційно наголосив, що "жоден інший президент" не зробив би того, що зробив він.

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