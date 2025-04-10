Подсказало сердце: Трамп рассказал, почему вдруг решил отложить действие своих тарифов

Американский президент Дональд Трамп заявил, что решение о внезапном изменении тарифной политики и отсрочке действия новых пошлин на 90 дней шло "от сердца", и принял он его без разговоров с юристами.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Politico

Прямая речь Трампа: "Просто написал это. Мы не пользовались ... у нас не было доступа к юристам ... Мы написали это от сердца. Это было написано от сердца, и, думаю, написано хорошо".

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Детали: Министр торговли Говард Лутник рассказал, что Трамп написал свое сообщение на TruthSocial вместе с ним и министром финансов Скоттом Бессентом.

Также Трамп заявил, что "наблюдал за рынком облигаций".

"Я увидел вчера вечером, что людям стало немного плохо. Последние несколько дней все выглядело довольно мрачно – а потом, кажется, это стал самый большой день в истории финансов. Это довольно значительное изменение", – сказал Трамп и уже традиционно подчеркнул, что "ни один другой президент" не сделал бы того, что сделал он.

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Предыстория:

9 апреля Трамп заявил, что на 90 дней приостанавливает действие объявленных им беспрецедентных тарифов в отношении большинства стран мира – без четкой конкретики, на кого именно и как будет распространяться это решение.

Одновременно Трамп заявил о "немедленном" повышении тарифной ставки в отношении Китая до 125%.

Перед тем президент США заявил, что якобы после повышения тарифов ряд стран стали звонить ему и "целовать его в задницу", чтобы только попытаться заключить торговую сделку.

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