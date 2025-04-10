ЗСУ з початку вторгнення вже відмінусували 929 тисяч окупантів

Сили оборони за минулу добу знешкодили 1 420 російських загарбників та 70 артилерійських систем, загалом з початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 929 тисяч солдатів та понад 100 тисяч одиниць озброєння та військової техніки окупантів.

Джерело: Генштаб ЗСУ в Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 10.04.25 орієнтовно склали:

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особового складу – близько 929 000 (+1 420) осіб,

танків – 10 579 (+3) од,

бойових броньованих машин – 22 033 (+12) од,

артилерійських систем – 25 982 (+70) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 32 078 (+105) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 43 514 (+169) од,

спеціальної техніки – 3 796 (+4) од.

Дані уточнюються.