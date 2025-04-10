ВСУ с начала вторжения уже отминусовали 929 тысяч оккупантов
Четверг, 10 апреля 2025, 08:00
Силы обороны за минувшие сутки обезвредили 1 420 российских захватчиков и 70 артиллерийских систем, всего с начала полномасштабного вторжения Россия потеряла 929 тысяч солдат и более 100 тысяч единиц вооружения и военной техники оккупантов.
Источник: Генштаб ВСУ в Facebook
Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 10.04. 25 ориентировочно составили:
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- личного состава – около 929 000 (+1 420) человек,
- танков – 10 579 (+3) ед,
- боевых бронированных машин – 22 033 (+12) ед,
- артиллерийских систем – 25 982 (+70) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 32 078 (+105) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 43 514 (+169) ед,
- специальной техники – 3 796 (+4) ед.
Данные уточняются.