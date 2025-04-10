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ВСУ с начала вторжения уже отминусовали 929 тысяч оккупантов

Ирина БалачукЧетверг, 10 апреля 2025, 08:00
ВСУ с начала вторжения уже отминусовали 929 тысяч оккупантов
Фото из Facebook Генштаба ВСУ

Силы обороны за минувшие сутки обезвредили 1 420 российских захватчиков и 70 артиллерийских систем, всего с начала полномасштабного вторжения Россия потеряла 929 тысяч солдат и более 100 тысяч единиц вооружения и военной техники оккупантов.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 10.04. 25 ориентировочно составили:

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  • личного состава – около 929 000 (+1 420) человек,
  • танков – 10 579 (+3) ед,
  • боевых бронированных машин – 22 033 (+12) ед,
  • артиллерийских систем – 25 982 (+70) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 32 078 (+105) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 43 514 (+169) ед,
  • специальной техники – 3 796 (+4) ед.

Данные уточняются.

Росcияпотери в войне
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