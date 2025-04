Під час зустрічі "коаліції рішучих" планують обговорити тривалий мир та гарантії безпеки

У Міністерстві оборони Британії розповіли, що під час зустрічі міністрів оборони держав "коаліції рішучих" у Брюсселі 10 квітня, планують обговорити можливі заходи з підтримки тривалого миру в Україні та гарантії безпеки для України.

Джерело: кореспондент "Європейської правди" з посиланням на міністерство оборони Великої Британії

Деталі: У Міноборони Британії розповіли, що під час зустрічі очільників оборонних відомств "коаліції рішучих" ("коаліції охочих", coalition of the willing), будуть обговорюватися гарантії безпеки та подальша підтримка тривалого миру в Україні з боку держав-партнерів.

Реклама:

"Велика Британія і Франція скликають зустріч міністрів оборони в Брюсселі для подальшого планування заходів з підтримки тривалого миру в Україні", – дізналась "Європейська правда" у британському міністерстві оборони.

"Міністр оборони (Великої Британії) Джон Гілі і його французький колега, міністр Себастьєн Лекорню, прийматимуть сьогодні в Брюсселі близько 30 країн, які беруть участь у плануванні "коаліції рішучих", – йдеться в повідомленні.

Уточнюється, що це буде перша зустріч міністрів оборони "коаліції рішучих" після візиту британського і французького військових керівників до Києва минулими вихідними.

РЕКЛАМА:

"Зустріч буде зосереджена на тому, як найкраще використати можливості кожної з країн коаліції для підтримки довгострокової оборони і безпеки України", – розповіли у британському Міноборони.

"Прем'єр-міністр і міністр оборони чітко заявили, що для досягнення тривалого миру в Україні необхідні надійні гарантії безпеки, які стримуватимуть російську агресію. Велика Британія посилює свою роль лідера міжнародної підтримки, щоб підтримати Україну в боротьбі і надати їй якомога сильнішу позицію для забезпечення миру", – наголошується в повідомленні.

Що передувало: