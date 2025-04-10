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Під час зустрічі "коаліції рішучих" планують обговорити тривалий мир та гарантії безпеки

Тетяна Висоцька, Тетяна ОлійникЧетвер, 10 квітня 2025, 09:09
Під час зустрічі коаліції рішучих планують обговорити тривалий мир та гарантії безпеки
Фото - Getty Images

У Міністерстві оборони Британії розповіли, що під час зустрічі міністрів оборони держав "коаліції рішучих" у Брюсселі 10 квітня, планують обговорити можливі заходи з підтримки тривалого миру в Україні та гарантії безпеки для України.

Джерело: кореспондент "Європейської правди" з посиланням на міністерство оборони Великої Британії

Деталі: У Міноборони Британії розповіли, що під час зустрічі очільників оборонних відомств "коаліції рішучих" ("коаліції охочих", coalition of the willing), будуть обговорюватися гарантії безпеки та подальша підтримка тривалого миру в Україні з боку держав-партнерів.

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"Велика Британія і Франція скликають зустріч міністрів оборони в Брюсселі для подальшого планування заходів з підтримки тривалого миру в Україні", – дізналась "Європейська правда" у британському міністерстві оборони.

"Міністр оборони (Великої Британії) Джон Гілі і його французький колега, міністр Себастьєн Лекорню, прийматимуть сьогодні в Брюсселі близько 30 країн, які беруть участь у плануванні "коаліції рішучих", – йдеться в повідомленні.

Уточнюється, що це буде перша зустріч міністрів оборони "коаліції рішучих" після візиту британського і французького військових керівників до Києва минулими вихідними.

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"Зустріч буде зосереджена на тому, як найкраще використати можливості кожної з країн коаліції для підтримки довгострокової оборони і безпеки України", – розповіли у британському Міноборони.

"Прем'єр-міністр і міністр оборони чітко заявили, що для досягнення тривалого миру в Україні необхідні надійні гарантії безпеки, які стримуватимуть російську агресію. Велика Британія посилює свою роль лідера міжнародної підтримки, щоб підтримати Україну в боротьбі і надати їй якомога сильнішу позицію для забезпечення миру", – наголошується в повідомленні.

Що передувало: 

  • У п'ятницю, 4 квітня, начальники генеральних штабів французької та британської армій відвідали Київ, де зустрілися з вищим керівництвом України. 
  • Метою візиту було обговорення потреб і завдань української армії з метою надання довгострокової підтримки.
  • Українська сторона після цього анонсувала регулярні зустрічі військових представників "коаліції рішучих" протягом наступного місяця.
  • Як відомо, "коаліція рішучих" на чолі з Францією та Британією кілька тижнів працює над планом відправки тисяч військових в Україну для гарантування майбутнього "припинення вогню".

коаліція рішучихВелика Британія
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