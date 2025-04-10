Во время встречи "коалиции решительных" планируют обсудить длительный мир и гарантии безопасности

В Министерстве обороны Великобритании рассказали, что во время встречи министров обороны государств "коалиции решительных" в Брюсселе 10 апреля, планируют обсудить возможные меры по поддержке длительного мира в Украине и гарантии безопасности для Украины.

Источник: корреспондент "Европейской правды" со ссылкой на министерство обороны Великобритании

Детали: Британский Минобороны рассказал, что во время встречи руководителей оборонных ведомств "коалиции решительных" ("коалиции желающих", coalition of the willing), будут обсуждаться гарантии безопасности и дальнейшая поддержка длительного мира в Украине со стороны государств-партнеров.

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"Великобритания и Франция созывают встречу министров обороны в Брюсселе для дальнейшего планирования мероприятий по поддержке прочного мира в Украине", – сообщили „Европейской правде" в британском министерстве обороны.

"Министр обороны (Великобритании) Джон Гили и его французский коллега, министр Себастьен Лекорню, будут принимать сегодня в Брюсселе около 30 стран, участвующих в планировании "коалиции решительных", – говорится в сообщении.

Уточняется, что это будет первая встреча министров обороны "коалиции решительных" после визита британского и французского военных руководителей в Киев в минувшие выходные.

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"Встреча будет сосредоточена на том, как лучше всего использовать возможности каждой из стран коалиции для поддержки долгосрочной обороны и безопасности Украины", – рассказали в британском Минобороны.

"Встреча будет сосредоточена на том, как лучше всего использовать возможности каждой из стран коалиции для поддержки долгосрочной обороны и безопасности Украины", – рассказали в британском Минобороны.

"Премьер-министр и министр обороны четко заявили, что для достижения длительного мира в Украине необходимы надежные гарантии безопасности, которые будут сдерживать российскую агрессию. Великобритания усиливает свою роль лидера международной поддержки, чтобы поддержать Украину в борьбе и предоставить ей как можно более сильную позицию для обеспечения мира", – отмечается в сообщении.

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