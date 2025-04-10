Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
Підтримайте журналістські розслідування
Підтримайте журналістські розслідування

Во время встречи "коалиции решительных" планируют обсудить длительный мир и гарантии безопасности

Татьяна Высоцкая, Татьяна ОлейникЧетверг, 10 апреля 2025, 09:09
Во время встречи коалиции решительных планируют обсудить длительный мир и гарантии безопасности
Фото - Getty Images

В Министерстве обороны Великобритании рассказали, что во время встречи министров обороны государств "коалиции решительных" в Брюсселе 10 апреля, планируют обсудить возможные меры по поддержке длительного мира в Украине и гарантии безопасности для Украины.

Источник: корреспондент "Европейской правды" со ссылкой на министерство обороны Великобритании

Детали: Британский Минобороны рассказал, что во время встречи руководителей оборонных ведомств "коалиции решительных" ("коалиции желающих", coalition of the willing), будут обсуждаться гарантии безопасности и дальнейшая поддержка длительного мира в Украине со стороны государств-партнеров.

Реклама:

"Великобритания и Франция созывают встречу министров обороны в Брюсселе для дальнейшего планирования мероприятий по поддержке прочного мира в Украине", – сообщили „Европейской правде" в британском министерстве обороны.

"Министр обороны (Великобритании) Джон Гили и его французский коллега, министр Себастьен Лекорню, будут принимать сегодня в Брюсселе около 30 стран, участвующих в планировании "коалиции решительных", – говорится в сообщении.

Уточняется, что это будет первая встреча министров обороны "коалиции решительных" после визита британского и французского военных руководителей в Киев в минувшие выходные.

РЕКЛАМА:

"Встреча будет сосредоточена на том, как лучше всего использовать возможности каждой из стран коалиции для поддержки долгосрочной обороны и безопасности Украины", – рассказали в британском Минобороны.

"Встреча будет сосредоточена на том, как лучше всего использовать возможности каждой из стран коалиции для поддержки долгосрочной обороны и безопасности Украины", – рассказали в британском Минобороны.

"Премьер-министр и министр обороны четко заявили, что для достижения длительного мира в Украине необходимы надежные гарантии безопасности, которые будут сдерживать российскую агрессию. Великобритания усиливает свою роль лидера международной поддержки, чтобы поддержать Украину в борьбе и предоставить ей как можно более сильную позицию для обеспечения мира", – отмечается в сообщении.

Что предшествовало:

коалиция решительныхВеликобритания
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
відео"Украинская правда" нашла олигарха Боголюбова в Вене
Нардеп-беглец Одарченко живет в Венгрии – расследование
Трамп заявил, что не является поклонником Зеленского, впрочем уже не винит его в войне против Украины
Трамп "до конца недели" ожидает от РФ ответа по прекращению огня в Украине
Зеленский: Виткофф принял стратегию российской стороны
обновленоЗеленский назвал одну из версий относительно мотивов нападения на журналиста Макарова
Все новости...
коалиция решительных
Зеленский анонсировал еженедельные сборы "коалиции решительных"
Последние новости
00:13
відео"Украинская правда" нашла олигарха Боголюбова в Вене
00:06
В Париже анонсировали новые переговоры с США и Украиной о "завершении войны"
23:48
фотоУкраина и США подписали меморандум о намерении заключить соглашение о полезных ископаемых
23:26
Reuters: Маск нацелился на контракт для создания "Золотого купола"
23:19
Зеленский назначил новых глав Луганской и Сумской ОВА и распорядился уволить главу Херсонской ГВА
23:07
Новости экономики 17 апреля: меморандум по соглашению о недрах, НБУ ухудшил прогноз по инфляции и ВВП
22:55
Нардеп-беглец Одарченко живет в Венгрии – расследование
22:21
Минобороны создает реестр специалистов по психическому здоровью, работающих с военными
22:21
Рубио и Лавров провели первый телефонный разговор
22:17
ОВА: Россияне ударили по Николаеву реактивным беспилотником неизвестного типа, возник пожар
Все новости...
Реклама:
Реклама: