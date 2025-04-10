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У Карпатах випало 20 сантиметрів снігу

Валентина РоманенкоЧетвер, 10 квітня 2025, 09:54
У Карпатах випало 20 сантиметрів снігу
Піп Іван. фото ДСНС

Протягом доби 9 квітня у Карпатах випало близько 20 см снігу, опади тривають.

Джерело: Державна служба з надзвичайних ситуацій

Дослівно: "Здається, квітень забув, що він квітень… У Карпатах протягом минулої доби випало близько 20 см снігу. Подекуди перемети сягають одного метра".

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Деталі: За даними ДСНС, на горі Піп Іван у четвер – хмарно, туман, видимість мінімальна. Західний і північно-західний вітер 10–12 м/с, температура повітря –10°C. Сніг продовжує падати.

 

Рятувальники закликають утриматися від походів у гори до покращення погодних умов.

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