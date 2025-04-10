В Карпатах выпало 20 сантиметров снега

В течение суток 9 апреля в Карпатах выпало около 20 см снега, осадки продолжаются.

Источник: Государственная служба по чрезвычайным ситуациям

Дословно: "Кажется, апрель забыл, что он апрель... В Карпатах за прошедшие сутки выпало около 20 см снега. Кое-где переметы достигают одного метра".

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Детали: По данным ГСЧС, на горе Поп Иван в четверг - облачно, туман, видимость минимальная. Западный и северо-западный ветер 10-12 м/с, температура воздуха -10°C. Снег продолжает падать.

Спасатели призывают воздержаться от походов в горы до улучшения погодных условий.