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Обвал даху у нічному клубі Домінікани: уже 184 загиблих

Ірина БалачукЧетвер, 10 квітня 2025, 09:59
Обвал даху у нічному клубі Домінікани: уже 184 загиблих
Рятувальники на місці трагедії. Фото Getty images

Кількість жертв обвалу даху нічного клубу у Домініканській республіці зросла до 184, ще понад 200 людей отримали поранення.

Джерело: Associated Press

Деталі: За словами директора Центру надзвичайних ситуацій Хуана Мануеля Мендеса, рятувальники продовжують пошуки жертв і потенційних вцілілих, хоча з другої половини дня вівторка нікого не знайшли живим.

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"Ми не збираємося нікого залишати. Наша робота буде продовжуватися", – сказав він.

Місцеві жителі просять владу надати їм інформацію про своїх близьких.

Офіційні особи закликають людей до спокою.

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Передісторія: 

  • 9 квітня повідомлялося, що у столиці Домініканської Республіки Санто-Домінго обвалився дах нічного клубу під час концерту, тоді було відомо про щонайменше 98 загиблих.
  • Серед них – відомі бейсболісти Октавіо Дотель і Тоні Бланко, губернаторка провінції Монте-Крісті Нелсі Крус, сестра зірки MLB (професіональна бейсбольна ліга, одна з чотирьох найбільших професіональних спортивних ліг Північної Америки, – ред.) Нельсона Круса.

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