Обвал даху у нічному клубі Домінікани: уже 184 загиблих

Кількість жертв обвалу даху нічного клубу у Домініканській республіці зросла до 184, ще понад 200 людей отримали поранення.

Джерело: Associated Press

Деталі: За словами директора Центру надзвичайних ситуацій Хуана Мануеля Мендеса, рятувальники продовжують пошуки жертв і потенційних вцілілих, хоча з другої половини дня вівторка нікого не знайшли живим.

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"Ми не збираємося нікого залишати. Наша робота буде продовжуватися", – сказав він.

Місцеві жителі просять владу надати їм інформацію про своїх близьких.

Офіційні особи закликають людей до спокою.

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