Обвал даху у нічному клубі Домінікани: уже 184 загиблих
Четвер, 10 квітня 2025, 09:59
Кількість жертв обвалу даху нічного клубу у Домініканській республіці зросла до 184, ще понад 200 людей отримали поранення.
Джерело: Associated Press
Деталі: За словами директора Центру надзвичайних ситуацій Хуана Мануеля Мендеса, рятувальники продовжують пошуки жертв і потенційних вцілілих, хоча з другої половини дня вівторка нікого не знайшли живим.
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"Ми не збираємося нікого залишати. Наша робота буде продовжуватися", – сказав він.
Місцеві жителі просять владу надати їм інформацію про своїх близьких.
Офіційні особи закликають людей до спокою.
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Передісторія:
- 9 квітня повідомлялося, що у столиці Домініканської Республіки Санто-Домінго обвалився дах нічного клубу під час концерту, тоді було відомо про щонайменше 98 загиблих.
- Серед них – відомі бейсболісти Октавіо Дотель і Тоні Бланко, губернаторка провінції Монте-Крісті Нелсі Крус, сестра зірки MLB (професіональна бейсбольна ліга, одна з чотирьох найбільших професіональних спортивних ліг Північної Америки, – ред.) Нельсона Круса.