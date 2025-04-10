Обвал крыши в ночном клубе Доминиканы: уже 184 погибших
Четверг, 10 апреля 2025, 09:59
Количество жертв обвала крыши ночного клуба в Доминиканской республике возросло до 184, еще более 200 человек получили ранения.
Источник: Associated Press
Детали: По словам директора Центра чрезвычайных ситуаций Хуана Мануэля Мендеса, спасатели продолжают поиски жертв и потенциальных выживших, хотя со второй половины дня вторника никого не нашли живым.
Реклама:
"Мы не собираемся никого оставлять. Наша работа будет продолжаться", – сказал он.
Местные жители просят власти предоставить им информацию о своих близких.
Официальные лица призывают людей к спокойствию.
РЕКЛАМА:
Предыстория:
- 9 апреля сообщалось, что в столице Доминиканской Республики Санто-Доминго обвалилась крыша ночного клуба во время концерта, тогда было известно о по меньшей мере 98 погибших.
- Среди них – известные бейсболисты Октавио Дотель и Тони Бланко, губернатор провинции Монте-Кристи Нелси Крус, сестра звезды MLB (профессиональная бейсбольная лига, одна из четырех крупнейших профессиональных спортивных лиг Северной Америки, – ред.) Нельсона Круса.