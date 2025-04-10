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Обвал крыши в ночном клубе Доминиканы: уже 184 погибших

Ирина БалачукЧетверг, 10 апреля 2025, 09:59
Обвал крыши в ночном клубе Доминиканы: уже 184 погибших
Спасатели на месте трагедии. Фото Getty images

Количество жертв обвала крыши ночного клуба в Доминиканской республике возросло до 184, еще более 200 человек получили ранения.

Источник: Associated Press

Детали: По словам директора Центра чрезвычайных ситуаций Хуана Мануэля Мендеса, спасатели продолжают поиски жертв и потенциальных выживших, хотя со второй половины дня вторника никого не нашли живым.

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"Мы не собираемся никого оставлять. Наша работа будет продолжаться", – сказал он.

Местные жители просят власти предоставить им информацию о своих близких.

Официальные лица призывают людей к спокойствию.

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Предыстория:

  • 9 апреля сообщалось, что в столице Доминиканской Республики Санто-Доминго обвалилась крыша ночного клуба во время концерта, тогда было известно о по меньшей мере 98 погибших.
  • Среди них – известные бейсболисты Октавио Дотель и Тони Бланко, губернатор провинции Монте-Кристи Нелси Крус, сестра звезды MLB (профессиональная бейсбольная лига, одна из четырех крупнейших профессиональных спортивных лиг Северной Америки, – ред.) Нельсона Круса.

жертвы
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