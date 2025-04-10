Обвал крыши в ночном клубе Доминиканы: уже 184 погибших

Количество жертв обвала крыши ночного клуба в Доминиканской республике возросло до 184, еще более 200 человек получили ранения.

Источник: Associated Press

Детали: По словам директора Центра чрезвычайных ситуаций Хуана Мануэля Мендеса, спасатели продолжают поиски жертв и потенциальных выживших, хотя со второй половины дня вторника никого не нашли живым.

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"Мы не собираемся никого оставлять. Наша работа будет продолжаться", – сказал он.

Местные жители просят власти предоставить им информацию о своих близких.

Официальные лица призывают людей к спокойствию.

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