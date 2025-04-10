На Херсонщині внаслідок артилерійського обстрілу загинув чоловік
Четвер, 10 квітня 2025, 13:03
Вранці 10 квітня російська армія обстріляла Берислав на Херсонщині, загинув 59-річний чоловік.
Джерело: Херсонська обласна прокуратура
Дослівно: "За даними слідства, 10 квітня 2025 року орієнтовно о 06:40 російські військові обстріляли з артилерії Берислав.
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Внаслідок цієї атаки загинув 59-річний чоловік, який перебував на вулиці".
Деталі: Прокурори разом зі слідчими продовжують документувати воєнні злочини, скоєні російськими військовослужбовцями.