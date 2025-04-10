Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
Підтримайте журналістські розслідування
Підтримайте журналістські розслідування

На Херсонщині внаслідок артилерійського обстрілу загинув чоловік

Тетяна ОлійникЧетвер, 10 квітня 2025, 13:03
На Херсонщині внаслідок артилерійського обстрілу загинув чоловік
Фото - Getty Images

Вранці 10 квітня російська армія обстріляла Берислав на Херсонщині, загинув 59-річний чоловік.

Джерело: Херсонська обласна прокуратура

Дослівно: "За даними слідства, 10 квітня 2025 року орієнтовно о 06:40 російські військові обстріляли з артилерії Берислав.

Реклама:

Внаслідок цієї атаки загинув 59-річний чоловік, який перебував на вулиці".

Деталі: Прокурори разом зі слідчими продовжують документувати воєнні злочини, скоєні російськими військовослужбовцями.

Херсонська областьобстрілвійнабойові дії
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Нардеп-утікач Одарченко мешкає в Угорщині – розслідування
Трамп заявив, що не є шанувальником Зеленського, втім уже не звинувачує його у війні проти України
Трамп "до кінця тижня" очікує від РФ відповіді щодо припинення вогню в Україні
Зеленський: Віткофф прийняв стратегію російської сторони
оновленоЗеленський назвав одну з версій щодо мотивів нападу на журналіста Макарова
Ексголову Броварської РДА, якого судили за п’яне ДТП, знову арештували – за іншою підозрою
Усі новини...
Херсонська область
На Херсонщині внаслідок влучання російського снаряду в будинок загинув чоловік
У Білозерці на Херсонщині росіяни поранили трьох цивільних, один "важкий"
Росіяни атакують Херсонщину – ще семеро людей поранені
Останні новини
23:48
фотоУкраїна та США підписали меморандум про намір укласти угоду про корисні копалини
23:26
Reuters: Маск націлився на контракт для створення "Золотого купола"
23:19
Зеленський призначив нових голів Луганської та Сумської ОВА та розпорядився звільнити голову Херсонської МВА
23:07
Новини економіки 17 квітня: меморандум щодо угоди про надра, НБУ погіршив прогноз по інфляції й ВВП
22:55
Нардеп-утікач Одарченко мешкає в Угорщині – розслідування
22:21
Міноборони створює реєстр фахівців із психічного здоров’я, які працюють з військовими
22:21
Рубіо і Лавров провели першу телефонну розмову
22:17
ОВА: Росіяни вдарили по Миколаєву реактивним безпілотником невідомого типу, виникла пожежа
22:03
Трамп заявив, що не є шанувальником Зеленського, втім уже не звинувачує його у війні проти України
21:55
Російський дрон убив двох працівників дорожньої служби на Херсонщині
Усі новини...
Реклама:
Реклама: