На Херсонщине в результате артиллерийского обстрела погиб мужчина
Четверг, 10 апреля 2025, 13:03
Утром 10 апреля российская армия обстреляла Берислав на Херсонщине, погиб 59-летний мужчина.
Источник: Херсонская областная прокуратура
Дословно: "По данным следствия, 10 апреля 2025 года ориентировочно в 06:40 российские военные обстреляли из артиллерии Берислав.
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В результате этой атаки погиб 59-летний мужчина, который находился на улице".
Детали: Прокуроры вместе со следователями продолжают документировать военные преступления, совершенные российскими военнослужащими.