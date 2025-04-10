На Херсонщине в результате артиллерийского обстрела погиб мужчина

Утром 10 апреля российская армия обстреляла Берислав на Херсонщине, погиб 59-летний мужчина.

Источник: Херсонская областная прокуратура

Дословно: "По данным следствия, 10 апреля 2025 года ориентировочно в 06:40 российские военные обстреляли из артиллерии Берислав.

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В результате этой атаки погиб 59-летний мужчина, который находился на улице".

Детали: Прокуроры вместе со следователями продолжают документировать военные преступления, совершенные российскими военнослужащими.