Україна та ЄС продовжили "транспортний безвіз" до кінця року

Український уряд повідомив, що "транспортний безвіз" із Європейським Союзом продовжено до кінця 2025 року.

Джерело: прем’єр-міністр Денис Шмигаль у Telegram, Міністерство розвитку громад і територій, "Європейська правда"

Деталі: У четвер стало відомо, що "транспортний безвіз" України з ЄС продовжено до кінця поточного року.

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Відтак, за словами Шмигаля, українські автомобільні перевізники й далі не потребуватимуть спеціальних дозволів.

Він зазначив, що це вже четверта пролонгація угоди, яка демонструє свою результативність та ефективність.

"Український експорт дорогами до ЄС збільшився на 42%, імпорт автотранспортом до України – на 37%. "Транспортний безвіз" – це частина секторальної інтеграції України до Європи та передумова нашого членства в Євросоюзі", – додав він.

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Зазначимо, угода про вантажні автоперевезення 29 червня 2022 року, що стала одним із проявів солідарності Євросоюзу з Україною у відповідь на повномасштабне вторгнення РФ.

Угода, що отримала спрощену назву "транспортний безвіз", надає українським перевізникам право виконувати комерційні рейси до ЄС за спрощеною схемою, без квот та індивідуальних дозволів, що діяли раніше.

Також варто звернути увагу, що Україна розраховує, що ЄС продовжить дію чинного механізму торговельної лібералізації, який має завершитися після 5 червня, до кінця 2025 року, доки не буде розроблена альтернативна пропозиція.

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