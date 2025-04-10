Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
Підтримайте журналістські розслідування
Підтримайте журналістські розслідування

Украина и ЕС продлили "транспортный безвиз" до конца года

Уляна Кричковская, Валентина РоманенкоЧетверг, 10 апреля 2025, 13:30
Украина и ЕС продлили транспортный безвиз до конца года
иллюстрация Минразвития

Украинское правительство сообщило, что "транспортный безвиз" с Европейским Союзом продлен до конца 2025 года.

Источник: премьер-министр Денис Шмыгаль в Telegram, Министерство развития общин и территорий, "Европейская правда"

Детали: В четверг стало известно, что "транспортный безвиз" Украины с ЕС продлен до конца текущего года.

Реклама:

Таким образом, по словам Шмыгаля, украинские автомобильные перевозчики и дальше не будут нуждаться в специальных разрешениях.

Он отметил, что это уже четвертая пролонгация соглашения, которое демонстрирует свою результативность и эффективность.

"Украинский экспорт по дорогам в ЕС увеличился на 42%, импорт автотранспортом в Украину – на 37%. "Транспортный безвиз" – это часть секторальной интеграции Украины в Европу и предпосылка нашего членства в Евросоюзе", – добавил он.

РЕКЛАМА:

Отметим, соглашение о грузовых автоперевозках 29 июня 2022 года, ставшее одним из проявлений солидарности Евросоюза с Украиной в ответ на полномасштабное вторжение РФ.

Соглашение, получившее упрощенное название "транспортный безвиз", предоставляет украинским перевозчикам право выполнять коммерческие рейсы в ЕС по упрощенной схеме, без квот и индивидуальных разрешений, действовавших ранее.

Также стоит обратить внимание, что Украина рассчитывает, что ЕС продлит действие действующего механизма торговой либерализации, который должен завершиться после 5 июня, до конца 2025 года, пока не будет разработано альтернативное предложение.

Читайте также: Неоднозначная ассоциация: какие проблемы и "победы" Украины проявил визит Шмыгаля в ЕС

ЕСУкраина
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
відео"Украинская правда" нашла олигарха Боголюбова в Вене
Нардеп-беглец Одарченко живет в Венгрии – расследование
Трамп заявил, что не является поклонником Зеленского, впрочем уже не винит его в войне против Украины
Трамп "до конца недели" ожидает от РФ ответа по прекращению огня в Украине
Зеленский: Виткофф принял стратегию российской стороны
обновленоЗеленский назвал одну из версий относительно мотивов нападения на журналиста Макарова
Все новости...
ЕС
Пограничное агентство ЕС угрожает сократить финансирование Греции
Главный дипломат ЕС отреагировала на участие китайцев в войне против Украины
Украина просит Евросоюз продлить "торговый безвиз" до конца года
Последние новости
00:13
відео"Украинская правда" нашла олигарха Боголюбова в Вене
00:06
В Париже анонсировали новые переговоры с США и Украиной о "завершении войны"
23:48
фотоУкраина и США подписали меморандум о намерении заключить соглашение о полезных ископаемых
23:26
Reuters: Маск нацелился на контракт для создания "Золотого купола"
23:19
Зеленский назначил новых глав Луганской и Сумской ОВА и распорядился уволить главу Херсонской ГВА
23:07
Новости экономики 17 апреля: меморандум по соглашению о недрах, НБУ ухудшил прогноз по инфляции и ВВП
22:55
Нардеп-беглец Одарченко живет в Венгрии – расследование
22:21
Минобороны создает реестр специалистов по психическому здоровью, работающих с военными
22:21
Рубио и Лавров провели первый телефонный разговор
22:17
ОВА: Россияне ударили по Николаеву реактивным беспилотником неизвестного типа, возник пожар
Все новости...
Реклама:
Реклама: