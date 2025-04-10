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Журналісти з'ясували, хто переконав Трампа призупинити підвищення тарифів

Ірина Кутєлєва, Валентина РоманенкоЧетвер, 10 квітня 2025, 15:38
Журналісти з'ясували, хто переконав Трампа призупинити підвищення тарифів
Скотт Бессент і Говард Лютнік з спиною Дональда Трампа. фото Getty Images

Міністр фінансів США Скотт Бессент і міністр торгівлі Говард Лютнік об’єднались, щоб закликати президента Дональда Трампа призупинити дію тарифів з огляду на ситуацію на фондовому ринку.

Джерело: анонімний представник адміністрації США у коментарі NBC News, "Європейська правда"

Деталі: Як зазначає телеканал, найближче оточення Трампа почало бити на сполох щодо фінансових ринків.

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Напередодні оголошення Трампа про призупинку деякі з його радників були майже в паніці щодо ситуації на фондових ринках, розповів співрозмовник телеканалу.

На цьому тлі, за словами джерела, Бессент і Лютнік виступили 9 квітня єдиним фронтом, закликаючи Трампа призупинити дію тарифів.

Телеканал наголошує, що ситуація з тарифами продемонструвала розкол у команді Трампа.

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В той час як Бессент здавався відкритим для переговорів, старший радник Трампа з питань торгівлі Пітер Наварро займав жорсткішу позицію

Ілон Маск, який консультує Трампа з питань державної служби, назвав Наварро "тупішим за мішок із цеглою", а той у відповідь охарактеризував мільярдера як людину, яка є "просто збирачем автомобілів".

Але ця тижнева драма також підкреслила небезпеку процесу формування політики, який часто залежить від бажань і примх однієї людини, резюмує телеканал.

Тим часом неназваний друг Трампа, який розмовляв з ним останніми днями, сказав, що президент не показував жодних ознак того, що збирається "швидко відступити від цих речей".

За словами співрозмовника, Трамп вважає, що інші країни торгують несправедливо, і розглядає тарифи як інструмент для підвищення конкурентоспроможності Сполучених Штатів.

"Він дуже впевнений, що це спрацює", – додав співрозмовник на умовах анонімності.

Що передувало: 9 квітня Трамп написав пост у соцмережі Truth Social, у якому повідомив, що на 90 днів призупиняє дію оголошених ним безпрецедентних тарифів щодо більшості країн світу – без чіткої конкретики, на кого саме і як буде поширюватися це рішення.

Трамптарифи
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