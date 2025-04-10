Журналисты выяснили, кто убедил Трампа приостановить повышение тарифов

Министр финансов США Скотт Бессент и министр торговли Говард Лютник объединились, чтобы призвать президента Дональда Трампа приостановить действие тарифов, учитывая ситуацию на фондовом рынке.

Источник: анонимный представитель администрации США в комментарии NBC News, "Европейская правда"

Детали: Как отмечает телеканал, ближайшее окружение Трампа начало бить тревогу относительно финансовых рынков.

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Накануне объявления Трампа о приостановке некоторые из его советников были почти в панике относительно ситуации на фондовых рынках, рассказал собеседник телеканала.

На этом фоне, по словам источника, Бессент и Лютник выступили 9 апреля единым фронтом, призывая Трампа приостановить действие тарифов.

Телеканал отмечает, что ситуация с тарифами продемонстрировала раскол в команде Трампа.

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В то время как Бессент казался открытым для переговоров, старший советник Трампа по вопросам торговли Питер Наварро занимал более жесткую позицию

Илон Маск, который консультирует Трампа по вопросам государственной службы, назвал Наварро "тупее мешка с кирпичом", а тот в ответ охарактеризовал миллиардера как человека, который является "просто сборщиком автомобилей".

Но эта недельная драма также подчеркнула опасность процесса формирования политики, который часто зависит от желаний и прихотей одного человека, резюмирует телеканал.

Между тем неназванный друг Трампа, который разговаривал с ним в последние дни, сказал, что президент не показывал никаких признаков того, что собирается "быстро отступить от этих вещей".

По словам собеседника, Трамп считает, что другие страны торгуют несправедливо, и рассматривает тарифы как инструмент для повышения конкурентоспособности Соединенных Штатов.

"Он очень уверен, что это сработает", – добавил собеседник на условиях анонимности.

Что предшествовало: 9 апреля Трамп написал пост в соцсети Truth Social, в котором сообщил, что на 90 дней приостанавливает действие объявленных им беспрецедентных тарифов в отношении большинства стран мира – без четкой конкретики, на кого именно и как будет распространяться это решение.