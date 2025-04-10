Генштаб: Сухаревський продовжує командувати Силами безпілотних систем
Генеральний штаб підтвердив, що розглядав кандидатуру полковника Вадима Сухаревського на посаду командира армійського корпусу, але станом на 10 квітня Сухаревський продовжує командувати Силами безпілотних систем.
Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook
Дослівно: "У відповідь на запити представників медіа щодо можливого призначення командувача Сил безпілотних систем Збройних сил України полковника Вадима Сухаревського на іншу посаду повідомляється наступне.
У процесі формування організаційного ядра та подальшого призначення керівного складу нових армійських корпусів розглядалися різні кандидатури командирів зі значним бойовим досвідом, зокрема, й кандидатура полковника Вадима Сухаревського.
Однак, інформація, поширена деякими медіа, щодо начебто переміщення Вадима Сухаревського на іншу посаду в ЗС України не відповідає дійсності".
Деталі: Зазначається, що станом на цей час полковник Сухаревський продовжує виконувати визначені йому завдання на посаді командувача Сил безпілотних систем Збройних сил України.
Що передувало: 10 квітня видання "Мілітарний" з посиланням на джерела в політичних і військових колах повідомило, що полковника Вадима Сухаревського планують звільнити з посади командувача Сил безпілотних систем, натомість його можуть призначити командиром новоствореного армійського корпусу.