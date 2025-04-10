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Генштаб: Сухаревский продолжает командовать Силами беспилотных систем

Валентина РоманенкоЧетверг, 10 апреля 2025, 16:07
Генштаб: Сухаревский продолжает командовать Силами беспилотных систем
Вадим Сухаревский. фото СБС

Генеральный штаб подтвердил, что рассматривал кандидатуру полковника Вадима Сухаревского на должность командира армейского корпуса, но по состоянию на 10 апреля Сухаревский продолжает командовать Силами беспилотных систем.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Дословно: "В ответ на запросы представителей медиа относительно возможного назначения командующего Сил беспилотных систем Вооруженных сил Украины полковника Вадима Сухаревского на другую должность сообщается следующее.

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В процессе формирования организационного ядра и дальнейшего назначения руководящего состава новых армейских корпусов рассматривались различные кандидатуры командиров со значительным боевым опытом, в том числе и кандидатура полковника Вадима Сухаревского.

Однако, информация, распространенная некоторыми медиа, о якобы перемещении Вадима Сухаревского на другую должность в ВС Украины не соответствует действительности".

Детали: Отмечается, что по состоянию на настоящее время полковник Сухаревский продолжает выполнять определенные ему задачи в должности командующего Сил беспилотных систем Вооруженных сил Украины.

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Что предшествовало: 10 апреля издание "Милитарный" со ссылкой на источники в политических и военных кругах сообщило, что полковника Вадима Сухаревского планируют уволить с должности командующего Сил беспилотных систем, вместо этого его могут назначить командиром новосозданного армейского корпуса.

Вооруженные силыГенштаб
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