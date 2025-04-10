Командувача Сил безпілотних систем хочуть звільнити, він може отримати нову посаду – джерела
Полковника Вадима Сухаревського планують звільнити з посади командувача Сил безпілотних систем, натомість його можуть призначити командиром новоствореного армійського корпусу, повідомляє Мілітарний.
Джерело: Мілітарний з посиланням на джерела в політичних і військових колах
Деталі: За даними співрозмовників порталу, питання звільнення Сухаревського у керівництві ЗСУ обговорюють уже кілька місяців.
Який саме з армійських корпусів він може очолити, поки невідомо.
Армійські корпуси створені у Сухопутних, Десантно-штурмових військах та Морській піхоті ВМС ЗСУ.
"Українській правді" цю інформацію підтвердило джерело, пов’язане з Силами безпілотних систем.
УП також надіслала запит до Генштабу ЗСУ з приводу ймовірного звільнення Сухаревського з посади командувача СБС.
Для довідки: Вадим Сухаревський – перший офіцер ЗСУ, під чиїм командуванням відкрили вогонь по російських окупантах. Це було 13 квітня 2014 року поблизу Слов'янська.
Передісторія:
- 10 лютого 2024 Сухаревський став заступником головкома Олександра Сирського. Він відповідав за безпілотні системи і розвиток застосування дронів.
- Кабінет міністрів 7 травня 2024 року підтримав проєкт указу президента Володимира Зеленського, напрацьований Міноборони спільно з Генштабом, про створення окремого роду військ в ЗСУ – Сил безпілотних систем.
- У червні 2024 року стало відомо, що Сухаревського призначили командувачем Сил безпілотних систем ЗСУ.