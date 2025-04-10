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Командувача Сил безпілотних систем хочуть звільнити, він може отримати нову посаду – джерела

Ірина Балачук, Ангеліна СтрашкуличЧетвер, 10 квітня 2025, 11:12
Командувача Сил безпілотних систем хочуть звільнити, він може отримати нову посаду – джерела
Вадим Сухаревський. Фото з Facebook головнокомандувача ЗСУ

Полковника Вадима Сухаревського планують звільнити з посади командувача Сил безпілотних систем, натомість його можуть призначити командиром новоствореного армійського корпусу, повідомляє Мілітарний.

Джерело: Мілітарний з посиланням на джерела в політичних і військових колах

Деталі: За даними співрозмовників порталу, питання звільнення Сухаревського у керівництві ЗСУ обговорюють уже кілька місяців.

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Який саме з армійських корпусів він може очолити, поки невідомо. 

Армійські корпуси створені у Сухопутних, Десантно-штурмових військах та Морській піхоті ВМС ЗСУ.

"Українській правді" цю інформацію підтвердило джерело, пов’язане з Силами безпілотних систем.

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УП також надіслала запит до Генштабу ЗСУ з приводу ймовірного звільнення Сухаревського з посади командувача СБС.

Для довідки: Вадим Сухаревський – перший офіцер ЗСУ, під чиїм командуванням відкрили вогонь по російських окупантах. Це було 13 квітня 2014 року поблизу Слов'янська.

Передісторія:

Збройні силизвільнення
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