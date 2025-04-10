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РФ ударила ракетой по Днепру: загорелся масштабный пожар, есть погибший и раненые

Александр Шумилин, Станислав ПогориловЧетверг, 10 апреля 2025, 21:40
РФ ударила ракетой по Днепру: загорелся масштабный пожар, есть погибший и раненые
Фото: Днепропетровская облпрокуратура

Россия нанесла ракетный удар по Днепру, в результате чего погиб 42-летний мужчина. По последнеим данным, 8 человек пострадали.

Источник: сообщение руководителя Днепропетровской областной военной администрации Сергея Лысака МВД, Днепропетровская облпрокуратура

Прямая речь: "Враг атаковал город ракетой. На месте удара возник масштабный пожар. Есть разрушения на территории гражданского объекта. Предварительно, трое пострадавших. Все детали выясняем".

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Детали: Позже Лысак сообщил, что из-за ракетного удара погиб 42-летний мужчина.

 
 

В 16:04 Воздушные силы ВСУ сообщили о скоростной цели возле Днепра.

В 18.20 Лысак сообщил, что сейчас известно о 5 раненых, все они госпитализированы. Женщина 55 лет в тяжелом состоянии. Остальные - в состоянии средней тяжестиСпасатели продолжают укрощать пожар, возникший на инфраструктурном объекте.

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В 19.55 в МВД сообщили, что в результате российского ракетного удара по городу Днепр количество раненых возросло до 6.
Возник пожар на инфраструктурном объекте. Сейчас пожар локализован. Работы продолжаются.

В 21.07 Лыск сообщил, что по обновленной информации, в Днепре 8 пострадавших. Три человека на амбулаторном лечении, остальные - госпитализированы.

Днепр
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