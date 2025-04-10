Нова загроза: МВС застерігає, що російські дрони розкидають вибухівку

Міністерство внутрішніх справ попереджає про новий вид вибухівки, яку використовують російські війська, скидаючи з безпілотників.

Джерело: пресслужба міністерства

Дослівно МВС: "Увага, нова загроза! Російські війська почали застосовувати БпЛА, що розкидають вибухонебезпечні предмети.

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Вони можуть використовуватись ворогом для ураження будь-якого з регіонів країни. Ризик надзвичайно високий й через те, що час вибуху таких боєприпасів невідомий".

Деталі: Правоохоронці оприлюднили фото – як можуть виглядати ці вибухонебезпечні предмети. Зазначається, що такі вибухонебезпечні предмети було вилучено в Києві, а їхній зовнішній вигляд може відрізнятися.

"Обов’язково попередьте близьких. Якщо ви побачили підозрілий предмет, не підходьте, не чіпайте, телефонуйте 101, 102 чи 112", – наголошують в МВС.