Новая угроза: МВД предостерегает, что российские дроны разбрасывают взрывчатку

Министерство внутренних дел предупреждает о новом виде взрывчатки, которую используют российские войска, сбрасывая с беспилотников.

Источник: пресс-служба министерства

Дословно МВД: "Внимание, новая угроза! Российские войска начали применять БпЛА, которые разбрасывают взрывоопасные предметы.

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Они могут использоваться врагом для поражения любого из регионов страны. Риск чрезвычайно высок и потому, что время взрыва таких боеприпасов неизвестно".

Детали: Правоохранители обнародовали фото - как могут выглядеть эти взрывоопасные предметы. Отмечается, что такие взрывоопасные предметы были изъяты в Киеве, а их внешний вид может отличаться.

"Обязательно предупредите близких. Если вы увидели подозрительный предмет, не подходите, не трогайте, звоните 101, 102 или 112", - отмечают в МВД.