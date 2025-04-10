У Москві засудили до 16 років українця за надсилання вибухівки трьом полковникам РФ

Другий Західний окружний військовий суд Москви засудив українця Вадима Чалого до 16 років колонії за намагання здійснити теракт, він начебто надіслав вибухівку трьом полковникам Міноборони Росії за завданням СБУ.

Джерело: медіа-ресурс "Медуза" в Telegram з посиланням на новинний ресурс "Медіазона", ТАСС

Дослівно "Медуза": "Другий Західний окружний військовий суд виніс вирок українцю Вадиму Чалому, обвинуваченому в надсиланні посилок з вибухівкою трьом полковникам Міноборони Росії за завданням СБУ".

Реклама:

Деталі: Як повідомляє "Медуза", Чалого засудили до 16 років позбавлення волі у колонії суворого режиму.

"Медіазона" інформує, що за версією обвинувачення, 30-річний киянин Вадим Чалий шукав роботу на платформі "Авіто" та зв'язався з представниками Служби безпеки України.

Після начебто виконання тестових завдань йому обіцяли по тисячі рублів за надсилання посилок з 800 грамами вибухівки трьом полковникам Міноборони Росії, а за останню посилку – чотири тисячі рублів. Всі три посилки не вибухнули.

РЕКЛАМА:

Як заявили у російському ТАСС, один із потерпілих розповів, що отримав посилку як подарунок від колег, але, почувши звуки телефону всередині, виніс її на балкон до приїзду саперів. Прокурори вимагали для чоловіка 18 років тюрми.

Чалий начебто визнав свою провину і висловив каяття, але потерпілі не вважали його вибачення щирими.