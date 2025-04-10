В Москве приговорили к 16 годам украинца за отправку взрывчатки трем полковникам РФ

Второй Западный окружной военный суд Москвы приговорил украинца Вадима Чалого к 16 годам колонии за попытку совершить теракт, он якобы прислал взрывчатку трем полковникам Минобороны России по заданию СБУ.

Источник: медиа-ресурс "Медуза" в Telegram со ссылкой на новостной ресурс "Медиазона", ТАСС

Дословно "Медуза": "Второй Западный окружной военный суд вынес приговор украинцу Вадиму Чалому, обвиняемому в отправке посылок со взрывчаткой трем полковникам Минобороны России по заданию СБУ".

Реклама:

Детали: Как сообщает "Медуза", Чалого приговорили к 16 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

"Медиазона" информирует, что по версии обвинения, 30-летний киевлянин Вадим Чалый искал работу на платформе "Авито" и связался с представителями Службы безопасности Украины.

После якобы выполнения тестовых заданий ему обещали по тысяче рублей за отправку посылок с 800 граммами взрывчатки трем полковникам Минобороны России, а за последнюю посылку - четыре тысячи рублей. Все три посылки не взорвались.

РЕКЛАМА:

Как заявили в российском ТАСС, один из пострадавших рассказал, что получил посылку как подарок от коллег, но, услышав звуки телефона внутри, вынес ее на балкон до приезда саперов. Прокуроры требовали для мужчины 18 лет тюрьмы.

Чалый вроде бы признал свою вину и выразил раскаяние, но потерпевшие не считали его извинения искренними.