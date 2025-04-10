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ЗМІ: Словаччина могла врятувати від санкцій ЄС невістку Лукашенка

Олег Павлюк, Олександр ШумілінЧетвер, 10 квітня 2025, 18:02
ЗМІ: Словаччина могла врятувати від санкцій ЄС невістку Лукашенка
Анна Лукашенко

Словаччина минулого року заблокувала внесення невістки білоруського диктатора Александра Лукашенка Анни до санкційного списку Європейського Союзу.

Джерело: білоруський портал "Бюро" з посиланням на трьох не повʼязаних між собою джерел, передає "Європейська правда"

Деталі: За інформацією ЗМІ, пропозицію додати Анну Лукашенко до санкційного списку ЄС внесла Литва під час обговорення обмежувальних заходів проти Білорусі влітку 2024 року.

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Але Словаччина нібито висловилась проти, і невістка Лукашенка не потрапила до затвердженого переліку.

У литовському і словацькому міністерствах закордонних справ не підтвердили, але й не спростували цю інформацію.

У словацькому МЗС пояснили, що кожна ініціатива щодо занесення до санкційного списку ЄС детально розглядається з погляду інтересів Словаччини та ЄС, а також із погляду правової обґрунтованості та стійкості санкцій.

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"Якщо вони оцінюються як недостатні з погляду їхнього захисту в судах ЄС, то така санкційна ініціатива відкладається", – відповіли в Міністерстві закордонних справ Словаччини.

Анна Лукашенко – дружина середнього сина Александра Лукашенка Дмитрія. Вона є генеральною продюсеркою "Музичної медіакомпанії", яка отримує державні підряди на проведення розважальних заходів.

Раніше Лукашенко працювала в торговому домі "БелАЗ" (займається експортом білоруських самоскидів до Росії), де 45% належить Президентському спортивному клубу на чолі з її чоловіком.

Наразі Анна Лукашенко – єдина з впливового білоруського сімейства, хто не потрапив під санкції ЄС. У чорному списку вже перебувають Александр Лукашенко, його сини Віктор і Дмитрій та ще одна невістка Лілія.

СловаччинаЛукашенкосанкції
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