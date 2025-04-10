СМИ: Словакия могла спасти от санкций ЕС невестку Лукашенко
Словакия в прошлом году заблокировала внесение невестки белорусского диктатора Александра Лукашенко Анны в санкционный список Европейского Союза.
Источник: белорусский портал "Бюро" со ссылкой на три не связанных между собой источника, передает "Европейская правда"
Детали: По информации СМИ, предложение добавить Анну Лукашенко в санкционный список ЕС внесла Литва при обсуждении ограничительных мер против Беларуси летом 2024 года.
Но Словакия якобы высказалась против, и невестка Лукашенко не попала в утвержденный перечень.
В литовском и словацком министерствах иностранных дел не подтвердили, но и не опровергли эту информацию.
В словацком МИД объяснили, что каждая инициатива по включению в санкционный список ЕС детально рассматривается с точки зрения интересов Словакии и ЕС, а также с точки зрения правовой обоснованности и устойчивости санкций.
"Если они оцениваются как недостаточные с точки зрения их защиты в судах ЕС, то такая санкционная инициатива откладывается", – ответили в Министерстве иностранных дел Словакии.
Анна Лукашенко – жена среднего сына Александра Лукашенко Дмитрия. Она является генеральным продюсером "Музыкальной медиакомпании", которая получает государственные подряды на проведение развлекательных мероприятий.
Ранее Лукашенко работала в торговом доме "БелАЗ" (занимается экспортом белорусских самосвалов в Россию), где 45% принадлежит Президентскому спортивному клубу во главе с ее мужем.
На данный момент Анна Лукашенко – единственная из влиятельного белорусского семейства, кто не попал под санкции ЕС. В черном списке уже находятся Александр Лукашенко, его сыновья Виктор и Дмитрий и еще одна невестка Лилия.