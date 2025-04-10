Зеленський анонсував сильні санкційні пакети проти "тіньового флоту" та пропагандистів РФ

Президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна готує санкційни пакети проти Росії, зокрема, її "тіньового флоту".

Джерело: вечірнє звернення Зеленського

Пряма мова Зеленського: "Готуємо наші, українські, санкційні пакети – є відповідне обґрунтування від спецслужб, це сильні пакети – і щодо тіньового танкерного флоту, який Москва використовує, щоб фінансувати війну, і щодо пропагандистів війни – тих, хто фактично намагається послаблювати наш захист і допомагати Росії, і також щодо деяких функціонерів – це відомі всім українцям прізвища, мали вплив".

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Деталі: За словами президента, зараз триває підготовка відповідних указів. Це відбуватиметься поетапно.

"Працюємо також, щоб синхронізувати наші санкційні пакети з рішеннями партнерів передусім у Євросоюзі та інших сильних юрисдикціях світу", - зазначив Зеленський.

Що було раніше: 4 квітня Головне управління розвідки України оприлюднило дані 11 російських капітанів і 31 судна, які беруть участь у схемах обходу санкцій на експорт російської нафти.