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Зеленский анонсировал сильные санкционные пакеты против "теневого флота" и пропагандистов РФ

Станислав ПогориловЧетверг, 10 апреля 2025, 20:33
Зеленский анонсировал сильные санкционные пакеты против теневого флота и пропагандистов РФ
Владимир Зеленский, фото: скриншот с видео

Президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина готовит санкционные пакеты против России, в частности ее "теневого флота".

Источник: вечернее обращение Зеленского

Прямая речь Зеленского: "Готовим наши, украинские, санкционные пакеты - есть соответствующее обоснование от спецслужб, это сильные пакеты - и по теневому танкерному флоту, который Москва использует, чтобы финансировать войну, и по пропагандистам войны - тем, кто фактически пытается ослаблять нашу защиту и помогать России, и также по некоторым функционерам - это известные всем украинцам фамилии, имели влияние".

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Детали: По словам президента, сейчас идет подготовка соответствующих указов. Это будет происходить поэтапно.

"Работаем также, чтобы синхронизировать наши санкционные пакеты с решениями партнеров прежде всего в Евросоюзе и других сильных юрисдикциях мира", - отметил Зеленский.

Что предшествовало: 4 апреля Главное управление разведки Украины обнародовало данные 11 российских капитанов и 31 судна, которые участвуют в схемах обхода санкций на экспорт российской нефти.

ЗеленскийсанкцииРосcия
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