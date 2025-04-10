Російський дрон влучив у багатоповерхівку на Житомирщині: загинула людина – ОВА
Четвер, 10 квітня 2025, 20:46
Вечері 10 квітня росіяни атакували Житомирську область безпілотниками, внаслідок удару по багатоповерхівці 1 людина загинула, 5 отримали поранення, в тому числі дитина.
Джерело: голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко в Telegram
Пряма мова: "Сьогодні ворожий дрон влучив в багатоповерхівку в Житомирському районі. Пошкоджень зазнали щонайменше 5 будинків".
Реклама:
Деталі: За інформацією очільника обласної військової адміністрації, внаслідок атаки загинула людина, п'ятеро отримали поранення, в тому числі дитина 2011 року народження. Потерпілих доправили до лікарні.
Як повідомив Бунечко, на місці подій працюють рятувальники, оперативно-слідча група. На території громади розгортається приміщення для обігріву та надання допомоги.