Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
Підтримайте журналістські розслідування
Підтримайте журналістські розслідування

Російський дрон влучив у багатоповерхівку на Житомирщині: загинула людина – ОВА

Степан ГафткоЧетвер, 10 квітня 2025, 20:46
Російський дрон влучив у багатоповерхівку на Житомирщині: загинула людина – ОВА
Фото: скриншот з відео

Вечері 10 квітня росіяни атакували Житомирську область безпілотниками, внаслідок удару по багатоповерхівці 1 людина загинула, 5 отримали поранення, в тому числі дитина.

Джерело: голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко в Telegram

Пряма мова: "Сьогодні ворожий дрон влучив в багатоповерхівку в Житомирському районі. Пошкоджень зазнали щонайменше 5 будинків". 

Реклама:

Деталі: За інформацією очільника обласної військової адміністрації, внаслідок атаки загинула людина, п'ятеро отримали поранення, в тому числі дитина 2011 року народження. Потерпілих доправили до лікарні.

Як повідомив Бунечко, на місці подій працюють рятувальники, оперативно-слідча група. На території громади розгортається приміщення для обігріву та надання допомоги. 

російсько-українська війнаобстрілЖитомирщина
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Нардеп-утікач Одарченко мешкає в Угорщині – розслідування
Трамп заявив, що не є шанувальником Зеленського, втім уже не звинувачує його у війні проти України
Трамп "до кінця тижня" очікує від РФ відповіді щодо припинення вогню в Україні
Зеленський: Віткофф прийняв стратегію російської сторони
оновленоЗеленський назвав одну з версій щодо мотивів нападу на журналіста Макарова
Ексголову Броварської РДА, якого судили за п’яне ДТП, знову арештували – за іншою підозрою
Усі новини...
російсько-українська війна
Росіяни знищили склади Biosphere Corporation у Дніпрі
В ОП наголосили, що ніхто не диктуватиме Україні, якого розміру армія у неї має бути
З'явилось нове відео допиту полоненого з КНР: він заявив, що хоче в Китай, а не до РФ
Останні новини
23:48
фотоУкраїна та США підписали меморандум про намір укласти угоду про корисні копалини
23:26
Reuters: Маск націлився на контракт для створення "Золотого купола"
23:19
Зеленський призначив нових голів Луганської та Сумської ОВА та розпорядився звільнити голову Херсонської МВА
23:07
Новини економіки 17 квітня: меморандум щодо угоди про надра, НБУ погіршив прогноз по інфляції й ВВП
22:55
Нардеп-утікач Одарченко мешкає в Угорщині – розслідування
22:21
Міноборони створює реєстр фахівців із психічного здоров’я, які працюють з військовими
22:21
Рубіо і Лавров провели першу телефонну розмову
22:17
ОВА: Росіяни вдарили по Миколаєву реактивним безпілотником невідомого типу, виникла пожежа
22:03
Трамп заявив, що не є шанувальником Зеленського, втім уже не звинувачує його у війні проти України
21:55
Російський дрон убив двох працівників дорожньої служби на Херсонщині
Усі новини...
Реклама:
Реклама: