Российский дрон попал в многоэтажку на Житомирщине: погиб человек – ОВА
Четверг, 10 апреля 2025, 20:46
Вечером 10 апреля россияне атаковали Житомирскую область беспилотниками, в результате удара по многоэтажке 1 человек погиб, 5 получили ранения, в том числе ребенок.
Источник: председатель Житомирской ОВА Виталий Бунечко в Telegram
Прямая речь: "Сегодня вражеский дрон попал в многоэтажку в Житомирском районе. Повреждения получили по меньшей мере 5 домов".
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Детали: По информации главы областной военной администрации, в результате атаки погиб человек, пятеро получили ранения, в том числе ребенок 2011 года рождения. Пострадавших доставили в больницу.
Как сообщил Бунечко, на месте событий работают спасатели, оперативно-следственная группа. На территории общины разворачивается помещение для обогрева и оказания помощи.