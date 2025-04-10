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Посол США в Україні збирається достроково піти у відставку – джерела

Марія Ємець, Станіслав ПогоріловЧетвер, 10 квітня 2025, 20:49
Посол США в Україні збирається достроково піти у відставку – джерела
Бріджит Брінк, фото: Getty Images

Посол Сполучених Штатів в Україні Бріджит Брінк нібито думає про дострокову відставку, повідомили повідомляють CBS News і Reuters з посиланням на трьох співрозмовників. Співрозмовники УП підтвердили цю інформацію. 

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на CBS News і Reuters

Деталі: Співрозмовники УП підтвердили інформацію західних видань щодо наміру Брінк достроково піти у відставку.

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Повідомляється, що Бріджит Брінк, яка працює послом в Україні з 2022 року, нібито планує достроково подати заяву про відставку.

За словами співрозмовників, посол поки не робила ніяких офіційних кроків, але почала "прощальні дзвінки" колегам.

На запит CBS про коментар ані Брінк, ані Держдеп не дали відповіді.  

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За словами одного із джерел, високопосадовця США, причиною для таких намірів посла є "комбінація особистих і політичних занепокоєнь", включно зі згортанням роботи USAID за рішенням Трампа. 

Серед особистих причин називають те, що Брінк в Україні – сама без родини. 

Держсекретар Марко Рубіо нібито мав наміри залишити її на посаді і вже відхилив її першу заяву про відставку у січні, що була радше формальністю – у зв’язку зі зміною адміністрацій. 

За джерелами Reuters, немає явних ознак того, що одним з фінальних стимулів для Брінк стала критика від Володимира Зеленського після того, як вона не згадала Росію у своєму дописі про російський удар по Кривому Рогу 4 квітня.  

Поки невідомо, хто може стати наступником Брінк у разі її дострокової відставки. Неназваний посадовець і "ще одна особа, обізнана з питанням" повідомили агентству, що потецнійно це може бути Кріс Сміт, заступник помічника секретаря з питань Східної Європи, політики і регіональних справ у Бюро з Європейських і Євразійських питань. Сміт вже працював у посольстві в Києві заступником голови місії у 2022-2023 роках. 

СШАУкраїна
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