Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
Підтримайте журналістські розслідування
Підтримайте журналістські розслідування

Посол США в Украине собирается досрочно уйти в отставку – источники

Мария Емец, Станислав ПогориловЧетверг, 10 апреля 2025, 20:49
Посол США в Украине собирается досрочно уйти в отставку – источники
Бриджит Бринк, фото: Getty Images

Посол Соединенных Штатов в Украине Бриджит Бринк якобы думает о досрочной отставке, сообщили сообщают CBS News и Reuters со ссылкой на трех собеседников. Собеседники УП подтвердили эту информацию.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на CBS News и Reuters

Детали: Собеседники УП подтвердили информацию западных изданий о намерении Бринк досрочно уйти в отставку.

Реклама:

Сообщается, что Бриджит Бринк, которая работает послом в Украине с 2022 года, якобы планирует досрочно подать заявление об отставке.

По словам собеседников, посол пока не делала никаких официальных шагов, но начала "прощальные звонки" коллегам.

На запрос CBS о комментарии ни Бринк, ни Госдеп не дали ответа.

РЕКЛАМА:

По словам одного из источников, высокопоставленного чиновника США, причиной для таких намерений посла является "комбинация личных и политических беспокойств", включая сворачивание работы USAID по решению Трампа.

Среди личных причин называют то, что Бринк в Украине одна, без семьи.

Госсекретарь Марко Рубио якобы намеревался оставить ее в должности и уже отклонил ее первое заявление об отставке в январе, которое было скорее формальностью – в связи со сменой администраций.

По источникам Reuters, нет явных признаков того, что одним из финальных стимулов для Бринк стала критика от Владимира Зеленского после того, как она не упомянула Россию в своей заметке о российском ударе по Кривому Рогу 4 апреля.

Пока неизвестно, кто может стать преемником Бринк в случае ее досрочной отставки.

Неназванный чиновник и "еще один человек, знакомый с вопросом" сообщили агентству, что потенциально это может быть Крис Смит, заместитель помощника секретаря по вопросам Восточной Европы, политики и региональных дел в Бюро по европейским и евразийским вопросам. Смит уже работал в посольстве в Киеве заместителем главы миссии в 2022-2023 годах.

СШАУкраина
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
відео"Украинская правда" нашла олигарха Боголюбова в Вене
Нардеп-беглец Одарченко живет в Венгрии – расследование
Трамп заявил, что не является поклонником Зеленского, впрочем уже не винит его в войне против Украины
Трамп "до конца недели" ожидает от РФ ответа по прекращению огня в Украине
Зеленский: Виткофф принял стратегию российской стороны
обновленоЗеленский назвал одну из версий относительно мотивов нападения на журналиста Макарова
Все новости...
США
Госдеп США подтвердил отставку своего посла в Украине
Тарифы Трампа против Китая: в Белом доме уточнили, что они составляют уже 145%
СМИ: ЕС обдумывает отсрочку на 90 дней торгового ответа США
Последние новости
00:13
відео"Украинская правда" нашла олигарха Боголюбова в Вене
00:06
В Париже анонсировали новые переговоры с США и Украиной о "завершении войны"
23:48
фотоУкраина и США подписали меморандум о намерении заключить соглашение о полезных ископаемых
23:26
Reuters: Маск нацелился на контракт для создания "Золотого купола"
23:19
Зеленский назначил новых глав Луганской и Сумской ОВА и распорядился уволить главу Херсонской ГВА
23:07
Новости экономики 17 апреля: меморандум по соглашению о недрах, НБУ ухудшил прогноз по инфляции и ВВП
22:55
Нардеп-беглец Одарченко живет в Венгрии – расследование
22:21
Минобороны создает реестр специалистов по психическому здоровью, работающих с военными
22:21
Рубио и Лавров провели первый телефонный разговор
22:17
ОВА: Россияне ударили по Николаеву реактивным беспилотником неизвестного типа, возник пожар
Все новости...
Реклама:
Реклама: