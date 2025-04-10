Посол США в Украине собирается досрочно уйти в отставку – источники

Посол Соединенных Штатов в Украине Бриджит Бринк якобы думает о досрочной отставке, сообщили сообщают CBS News и Reuters со ссылкой на трех собеседников. Собеседники УП подтвердили эту информацию.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на CBS News и Reuters

Детали: Собеседники УП подтвердили информацию западных изданий о намерении Бринк досрочно уйти в отставку.

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Сообщается, что Бриджит Бринк, которая работает послом в Украине с 2022 года, якобы планирует досрочно подать заявление об отставке.

По словам собеседников, посол пока не делала никаких официальных шагов, но начала "прощальные звонки" коллегам.

На запрос CBS о комментарии ни Бринк, ни Госдеп не дали ответа.

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По словам одного из источников, высокопоставленного чиновника США, причиной для таких намерений посла является "комбинация личных и политических беспокойств", включая сворачивание работы USAID по решению Трампа.

Среди личных причин называют то, что Бринк в Украине одна, без семьи.

Госсекретарь Марко Рубио якобы намеревался оставить ее в должности и уже отклонил ее первое заявление об отставке в январе, которое было скорее формальностью – в связи со сменой администраций.

По источникам Reuters, нет явных признаков того, что одним из финальных стимулов для Бринк стала критика от Владимира Зеленского после того, как она не упомянула Россию в своей заметке о российском ударе по Кривому Рогу 4 апреля.

Пока неизвестно, кто может стать преемником Бринк в случае ее досрочной отставки.

Неназванный чиновник и "еще один человек, знакомый с вопросом" сообщили агентству, что потенциально это может быть Крис Смит, заместитель помощника секретаря по вопросам Восточной Европы, политики и региональных дел в Бюро по европейским и евразийским вопросам. Смит уже работал в посольстве в Киеве заместителем главы миссии в 2022-2023 годах.