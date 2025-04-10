ЄС виділить €1 млрд з доходів від росактивів на посилення оборонпрому України
Майже половину з траншу Європейського Союзу у 2,1 млрд євро, отриманого з прибутків від заморожених активів Росії, спрямують на закупівлі для українського оборонно-промислово комплексу за так званою "данською моделлю".
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на інтерв’ю посла ЄС в Україні Катаріни Матернової "Інтерфакс-Україна"
Пряма мова Матернової: "Більша частина коштів буде використана на закупівлю зброї, боєприпасів та засобів протиповітряної оборони для України у вигляді грантів".
Деталі: Матернова нагадала, що невдовзі ЄС отримає другий переказ коштів, отриманих з доходів від знерухомлених російських активів, у розмірі 2,1 млрд євро.
Зокрема, частина коштів буде передана країнам-членам ЄС на закупівлю боєприпасів і засобів протиповітряної оборони для України, і ще мільярд спрямують на замовлення в українського оборонпрому за "данською моделлю".
"Цього разу ЄС надасть 1 мільярд євро у вигляді грантів на оборонну промисловість. Наразі триває підготовка контрактів", – розповіла Катаріна Матернова.
Передісторія:
- Матернова нагадала, що минулого року ЄС вже вклав 400 мільйонів євро в оборонну промисловість України. В інтерв’ю "ЄвроПравді" посол розповіла, що йдеться зокрема про виробництво гаубиць "Богдана".
- Україна неодноразово закликала партнерів виділяти кошти на виробрництво необхідної їй зброї українським ОПК.