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ЄС виділить €1 млрд з доходів від росактивів на посилення оборонпрому України

Марія Ємець, Степан ГафткоЧетвер, 10 квітня 2025, 21:26
ЄС виділить €1 млрд з доходів від росактивів на посилення оборонпрому України
Фото з Facebook Katarina Mathernova

Майже половину з траншу Європейського Союзу у 2,1 млрд євро, отриманого з прибутків від заморожених активів Росії, спрямують на закупівлі для українського оборонно-промислово комплексу за так званою "данською моделлю".

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на інтерв’ю посла ЄС в Україні Катаріни Матернової "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова Матернової: "Більша частина коштів буде використана на закупівлю зброї, боєприпасів та засобів протиповітряної оборони для України у вигляді грантів".

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Деталі: Матернова нагадала, що невдовзі ЄС отримає другий переказ коштів, отриманих з доходів від знерухомлених російських активів, у розмірі 2,1 млрд євро.

Зокрема, частина коштів буде передана країнам-членам ЄС на закупівлю боєприпасів і засобів протиповітряної оборони для України, і ще мільярд спрямують на замовлення в українського оборонпрому за "данською моделлю". 

"Цього разу ЄС надасть 1 мільярд євро у вигляді грантів на оборонну промисловість. Наразі триває підготовка контрактів", – розповіла Катаріна Матернова.

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