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ЕС выделит €1 млрд из доходов от росактивов на усиление оборонпрома Украины

Мария Емец, Степан ГафткоЧетверг, 10 апреля 2025, 21:26
ЕС выделит €1 млрд из доходов от росактивов на усиление оборонпрома Украины
Фото с Facebook Katarina Mathernova

Почти половину из транша Европейского Союза в 2,1 млрд евро, полученного из доходов от замороженных активов России, направят на закупки для украинского оборонно-промышленного комплекса по так называемой "датской модели".

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на интервью посла ЕС в Украине Катарины Матерновой "Интерфакс-Украина"

Прямая речь Матерновой: "Большая часть средств будет использована на закупку оружия, боеприпасов и средств противовоздушной обороны для Украины в виде грантов".

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Детали: Матернова напомнила, что вскоре ЕС получит второй перевод средств, полученных из доходов от обездвиженных российских активов, в размере 2,1 млрд евро.

В частности, часть средств будет передана странам-членам ЕС на закупку боеприпасов и средств противовоздушной обороны для Украины, и еще миллиард направят на заказ у украинского оборонпрома по "датской модели". 

"На этот раз ЕС предоставит 1 миллиард евро в виде грантов на оборонную промышленность. Сейчас идет подготовка контрактов", – рассказала Катарина Матернова.

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Предыстория:

  • Матернова напомнила, что в прошлом году ЕС уже вложил 400 миллионов евро в оборонную промышленность Украины. В интервью "ЕвроПравде" посол рассказала, что речь идет в частности о производстве гаубиц "Богдана". 
  • Украина неоднократно призывала партнеров выделять средства на производство необходимого ей оружия украинским ОПК. 

Европапомощь Украине
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