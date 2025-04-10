ЕС выделит €1 млрд из доходов от росактивов на усиление оборонпрома Украины
Почти половину из транша Европейского Союза в 2,1 млрд евро, полученного из доходов от замороженных активов России, направят на закупки для украинского оборонно-промышленного комплекса по так называемой "датской модели".
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на интервью посла ЕС в Украине Катарины Матерновой "Интерфакс-Украина"
Прямая речь Матерновой: "Большая часть средств будет использована на закупку оружия, боеприпасов и средств противовоздушной обороны для Украины в виде грантов".
Детали: Матернова напомнила, что вскоре ЕС получит второй перевод средств, полученных из доходов от обездвиженных российских активов, в размере 2,1 млрд евро.
В частности, часть средств будет передана странам-членам ЕС на закупку боеприпасов и средств противовоздушной обороны для Украины, и еще миллиард направят на заказ у украинского оборонпрома по "датской модели".
"На этот раз ЕС предоставит 1 миллиард евро в виде грантов на оборонную промышленность. Сейчас идет подготовка контрактов", – рассказала Катарина Матернова.
Предыстория:
- Матернова напомнила, что в прошлом году ЕС уже вложил 400 миллионов евро в оборонную промышленность Украины. В интервью "ЕвроПравде" посол рассказала, что речь идет в частности о производстве гаубиц "Богдана".
- Украина неоднократно призывала партнеров выделять средства на производство необходимого ей оружия украинским ОПК.