ЕС выделит €1 млрд из доходов от росактивов на усиление оборонпрома Украины

Почти половину из транша Европейского Союза в 2,1 млрд евро, полученного из доходов от замороженных активов России, направят на закупки для украинского оборонно-промышленного комплекса по так называемой "датской модели".

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на интервью посла ЕС в Украине Катарины Матерновой "Интерфакс-Украина"

Прямая речь Матерновой: "Большая часть средств будет использована на закупку оружия, боеприпасов и средств противовоздушной обороны для Украины в виде грантов".

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Детали: Матернова напомнила, что вскоре ЕС получит второй перевод средств, полученных из доходов от обездвиженных российских активов, в размере 2,1 млрд евро.

В частности, часть средств будет передана странам-членам ЕС на закупку боеприпасов и средств противовоздушной обороны для Украины, и еще миллиард направят на заказ у украинского оборонпрома по "датской модели".

"На этот раз ЕС предоставит 1 миллиард евро в виде грантов на оборонную промышленность. Сейчас идет подготовка контрактов", – рассказала Катарина Матернова.

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