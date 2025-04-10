Принц Гаррі приїхав до України з неанонсованим візитом
Британський Принц Гаррі у четвер в рамках неанонсованого візиту приїхав до Львова, де відвідав клініку, у якій лікують поранених захисників.
Джерело: The Telegraph
Деталі: Герцог Сассекський відвідав Superhumans Center - ортопедичну клініку у Львові, яка займається лікуванням та реабілітацією поранених військовослужбовців та цивільних осіб.
За даними видання, про неанонсовану поїздку стало відомо лише тоді, коли він вже покинув Україну.
👑 Prince Harry visited victims of the war in Ukraine as he made an unannounced visit to the war-torn country pic.twitter.com/5DobJ3U24V— The Telegraph (@Telegraph) April 10, 2025
Принц Гаррі, який прослужив у британській армії 10 років, став другим членом королівської сім'ї, який відвідав Україну після Софі, герцогині Единбурзької, яка побувала в Києві минулого року.
На фотографіях з візиту видно, як герцог, одягнений у піджак з назвою його Фонду "Ігри Нескорених", розмовляє з пораненими українськими ветеранами.