Принц Гаррі приїхав до України з неанонсованим візитом

Британський Принц Гаррі у четвер в рамках неанонсованого візиту приїхав до Львова, де відвідав клініку, у якій лікують поранених захисників.

Джерело: The Telegraph

Деталі: Герцог Сассекський відвідав Superhumans Center - ортопедичну клініку у Львові, яка займається лікуванням та реабілітацією поранених військовослужбовців та цивільних осіб.

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За даними видання, про неанонсовану поїздку стало відомо лише тоді, коли він вже покинув Україну.

👑 Prince Harry visited victims of the war in Ukraine as he made an unannounced visit to the war-torn country pic.twitter.com/5DobJ3U24V — The Telegraph (@Telegraph) April 10, 2025

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Принц Гаррі, який прослужив у британській армії 10 років, став другим членом королівської сім'ї, який відвідав Україну після Софі, герцогині Единбурзької, яка побувала в Києві минулого року.

На фотографіях з візиту видно, як герцог, одягнений у піджак з назвою його Фонду "Ігри Нескорених", розмовляє з пораненими українськими ветеранами.