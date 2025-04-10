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Принц Гаррі приїхав до України з неанонсованим візитом

Станіслав ПогоріловЧетвер, 10 квітня 2025, 23:25
Принц Гаррі приїхав до України з неанонсованим візитом
Принц Гаррі, Фото: Getty images

Британський Принц Гаррі у четвер в рамках неанонсованого візиту приїхав до Львова, де відвідав клініку, у якій лікують поранених захисників.

Джерело: The Telegraph

Деталі: Герцог Сассекський відвідав Superhumans Center - ортопедичну клініку у Львові, яка займається лікуванням та реабілітацією поранених військовослужбовців та цивільних осіб.

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За даними видання, про неанонсовану поїздку стало відомо лише тоді, коли він вже покинув Україну.

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Принц Гаррі, який прослужив у британській армії 10 років, став другим членом королівської сім'ї, який відвідав Україну після Софі, герцогині Единбурзької, яка побувала в Києві минулого року.

На фотографіях з візиту видно, як герцог, одягнений у піджак з назвою його Фонду "Ігри Нескорених", розмовляє з пораненими українськими ветеранами.

Велика БританіяУкраїна
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