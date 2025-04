Принц Гаррі приїхав до України з неанонсованим візитом

Британський Принц Гаррі у четвер в рамках неанонсованого візиту приїхав до Львова, де відвідав клініку, у якій лікують поранених захисників.

Джерело: The Telegraph

Деталі: Герцог Сассекський відвідав Superhumans Center - ортопедичну клініку у Львові, яка займається лікуванням та реабілітацією поранених військовослужбовців та цивільних осіб.

За даними видання, про неанонсовану поїздку стало відомо лише тоді, коли він вже покинув Україну.

👑 Prince Harry visited victims of the war in Ukraine as he made an unannounced visit to the war-torn country pic.twitter.com/5DobJ3U24V