Принц Гарри приехал в Украину с неанонсированным визитом

Британский Принц Гарри в четверг в рамках неанонсированного визита приехал во Львов, где посетил клинику, в которой лечат раненых защитников.

Источник: The Telegraph

Детали: Герцог Сассекский посетил Superhumans Center - ортопедическую клинику во Львове, которая занимается лечением и реабилитацией раненых военнослужащих и гражданских лиц.

По данным издания, о неанонсированной поездке стало известно лишь тогда, когда он уже покинул Украину.

👑 Prince Harry visited victims of the war in Ukraine as he made an unannounced visit to the war-torn country pic.twitter.com/5DobJ3U24V