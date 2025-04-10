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Принц Гарри приехал в Украину с неанонсированным визитом

Станислав ПогориловЧетверг, 10 апреля 2025, 23:25
Принц Гарри приехал в Украину с неанонсированным визитом
Принц Гарри, Фото: Getty images

Британский Принц Гарри в четверг в рамках неанонсированного визита приехал во Львов, где посетил клинику, в которой лечат раненых защитников.

Источник: The Telegraph

Детали: Герцог Сассекский посетил Superhumans Center - ортопедическую клинику во Львове, которая занимается лечением и реабилитацией раненых военнослужащих и гражданских лиц.

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По данным издания, о неанонсированной поездке стало известно лишь тогда, когда он уже покинул Украину.

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Герцог Сассекский, который прослужил в британской армии 10 лет, стал вторым членом королевской семьи, который посетил Украину после Софи, герцогини Эдинбургской, которая побывала в Киеве в прошлом году.

На фотографиях с визита видно, как герцог, одетый в пиджак с названием его Фонда "Игры Непокоренных", разговаривает с ранеными украинскими ветеранами.

ВеликобританияУкраина
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