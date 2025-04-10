Принц Гарри приехал в Украину с неанонсированным визитом
Британский Принц Гарри в четверг в рамках неанонсированного визита приехал во Львов, где посетил клинику, в которой лечат раненых защитников.
Источник: The Telegraph
Детали: Герцог Сассекский посетил Superhumans Center - ортопедическую клинику во Львове, которая занимается лечением и реабилитацией раненых военнослужащих и гражданских лиц.
По данным издания, о неанонсированной поездке стало известно лишь тогда, когда он уже покинул Украину.
👑 Prince Harry visited victims of the war in Ukraine as he made an unannounced visit to the war-torn country pic.twitter.com/5DobJ3U24V— The Telegraph (@Telegraph) April 10, 2025
Герцог Сассекский, который прослужил в британской армии 10 лет, стал вторым членом королевской семьи, который посетил Украину после Софи, герцогини Эдинбургской, которая побывала в Киеве в прошлом году.
На фотографиях с визита видно, как герцог, одетый в пиджак с названием его Фонда "Игры Непокоренных", разговаривает с ранеными украинскими ветеранами.