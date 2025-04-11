Посол ЄС: Працюємо з Угорщиною, щоб розблокувати всі кластери переговорів з Україною
Європейський Союз досі налаштований відкрити всі шість кластерів переговорів про вступ з Україною до кінця 2025 року і працює з Угорщиною, яка блокує відкриття цих кластерів.
Джерело: посол ЄС в Україні Катаріна Матернова в інтервʼю "Інтерфакс-Україна", передає "Європейська правда"
Деталі: Посол наголосила, що відкриття всіх кластерів з Україною – "це все ще наш план", але він, "очевидно, зіштовхнувся з певними труднощами", маючи на увазі опір з боку Угорщини.
Пряма мова: "І на вчорашньому засіданні було багато дискусій з цього приводу. І я все ще залишаюся оптимістом. Я вірю, що ЄС урешті-решт знайде рішення. Отже, я сподіваюся, що ми зможемо відкрити кластери і продовжити інтеграційний шлях".
Деталі: Вона зазначила, що ЄС продовжуватиме шукати "шляхи, як врахувати занепокоєння" угорської сторони.
Пряма мова: "Це не перший випадок, коли країна постає перед труднощами через ситуацію з одностайністю. Як ви знаєте, ми зіткнулися з цим, наприклад, з Північною Македонією. Тому нам потрібно шукати шляхи її подолання. І я залишаюся впевненою, що це станеться цього року. Я дуже оптимістично налаштована".
Передісторія:
- В лютому Угорщина заблокувала відкриття першого переговорного кластера з Україною і пообіцяла блокувати відкриття кластерів, поки не проведуть "консультації" з населенням щодо цього питання.
- "Консультації", які супроводжуються маніпуляціями та брехнею з боку угорського уряду, мають відбутись наприкінці червня.