Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
Підтримайте журналістські розслідування
Підтримайте журналістські розслідування

Посол ЄС: Працюємо з Угорщиною, щоб розблокувати всі кластери переговорів з Україною

Олег Павлюк, Іван Д'яконовП'ятниця, 11 квітня 2025, 02:02
Посол ЄС: Працюємо з Угорщиною, щоб розблокувати всі кластери переговорів з Україною
Фото з соцмережі Х Катарини Матернової

Європейський Союз досі налаштований відкрити всі шість кластерів переговорів про вступ з Україною до кінця 2025 року і працює з Угорщиною, яка блокує відкриття цих кластерів.

Джерело: посол ЄС в Україні Катаріна Матернова в інтервʼю "Інтерфакс-Україна", передає "Європейська правда"

Деталі: Посол наголосила, що відкриття всіх кластерів з Україною – "це все ще наш план", але він, "очевидно, зіштовхнувся з певними труднощами", маючи на увазі опір з боку Угорщини.

Реклама:

Пряма мова: "І на вчорашньому засіданні було багато дискусій з цього приводу. І я все ще залишаюся оптимістом. Я вірю, що ЄС урешті-решт знайде рішення. Отже, я сподіваюся, що ми зможемо відкрити кластери і продовжити інтеграційний шлях".

Деталі: Вона зазначила, що ЄС продовжуватиме шукати "шляхи, як врахувати занепокоєння" угорської сторони.

Пряма мова: "Це не перший випадок, коли країна постає перед труднощами через ситуацію з одностайністю. Як ви знаєте, ми зіткнулися з цим, наприклад, з Північною Македонією. Тому нам потрібно шукати шляхи її подолання. І я залишаюся впевненою, що це станеться цього року. Я дуже оптимістично налаштована".

РЕКЛАМА:

Передісторія: 

євроінтеграціяЄСУгорщина
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Нардеп-утікач Одарченко мешкає в Угорщині – розслідування
Трамп заявив, що не є шанувальником Зеленського, втім уже не звинувачує його у війні проти України
Трамп "до кінця тижня" очікує від РФ відповіді щодо припинення вогню в Україні
Зеленський: Віткофф прийняв стратегію російської сторони
оновленоЗеленський назвав одну з версій щодо мотивів нападу на журналіста Макарова
Ексголову Броварської РДА, якого судили за п’яне ДТП, знову арештували – за іншою підозрою
Усі новини...
євроінтеграція
Вступ до ЄС: в Україні запустили програму Ukraine2EU для підтримки євроінтеграції
Країни ЄС закликали Брюссель розробити "дорожню карту", щоб прискорити членство України – Politico
У ЄС кажуть, що не можуть відкрити переговорні кластери з Україною без згоди Угорщини
Останні новини
23:48
фотоУкраїна та США підписали меморандум про намір укласти угоду про корисні копалини
23:26
Reuters: Маск націлився на контракт для створення "Золотого купола"
23:19
Зеленський призначив нових голів Луганської та Сумської ОВА та розпорядився звільнити голову Херсонської МВА
23:07
Новини економіки 17 квітня: меморандум щодо угоди про надра, НБУ погіршив прогноз по інфляції й ВВП
22:55
Нардеп-утікач Одарченко мешкає в Угорщині – розслідування
22:21
Міноборони створює реєстр фахівців із психічного здоров’я, які працюють з військовими
22:21
Рубіо і Лавров провели першу телефонну розмову
22:17
ОВА: Росіяни вдарили по Миколаєву реактивним безпілотником невідомого типу, виникла пожежа
22:03
Трамп заявив, що не є шанувальником Зеленського, втім уже не звинувачує його у війні проти України
21:55
Російський дрон убив двох працівників дорожньої служби на Херсонщині
Усі новини...
Реклама:
Реклама: