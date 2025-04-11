Посол ЄС: Працюємо з Угорщиною, щоб розблокувати всі кластери переговорів з Україною

Європейський Союз досі налаштований відкрити всі шість кластерів переговорів про вступ з Україною до кінця 2025 року і працює з Угорщиною, яка блокує відкриття цих кластерів.

Джерело: посол ЄС в Україні Катаріна Матернова в інтервʼю "Інтерфакс-Україна", передає "Європейська правда"

Деталі: Посол наголосила, що відкриття всіх кластерів з Україною – "це все ще наш план", але він, "очевидно, зіштовхнувся з певними труднощами", маючи на увазі опір з боку Угорщини.

Реклама:

Пряма мова: "І на вчорашньому засіданні було багато дискусій з цього приводу. І я все ще залишаюся оптимістом. Я вірю, що ЄС урешті-решт знайде рішення. Отже, я сподіваюся, що ми зможемо відкрити кластери і продовжити інтеграційний шлях".

Деталі: Вона зазначила, що ЄС продовжуватиме шукати "шляхи, як врахувати занепокоєння" угорської сторони.

Пряма мова: "Це не перший випадок, коли країна постає перед труднощами через ситуацію з одностайністю. Як ви знаєте, ми зіткнулися з цим, наприклад, з Північною Македонією. Тому нам потрібно шукати шляхи її подолання. І я залишаюся впевненою, що це станеться цього року. Я дуже оптимістично налаштована".

РЕКЛАМА:

Передісторія: